به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون امدادونجات جمعیت هلال احمر فارس گفت: المپیاد استانی در بخش‌های بانوان و آقایان با حضور ۵۰ تیم از نجاتگران شعب سراسر فارس به میزبانی هلال احمر سپیدان در منطقه تنگ تیزاب برگزار شد.

مهدی خوبیار افزود: ۲۰۰ امدادگر استان در این المپیاد آموخته‌های خود را در خصوص امداد و نجات در مواقع ضروری به نمایش گذاشتند.

وی گفت: اقدامات پیش بیمارستانی، نجات از ارتفاع، سیلاب، آوار، حوادث جاده‌ای و اسکان اضطراری از جمله مواردی بود که نجاتگران در آن با یکدیگر به رقابت پرداختند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر فارس افزود: تیم‌های حاضر در این المپیاد پس از شرکت در شاخه‌های تخصصی یاد شده مورد ارزیابی قرار گرفته و در پایان ۲ تیم از خواهران و برادران که بیشترین امتیاز را کسب کرده‌اند به مرحله کشوری اعزام خواهند شد.

معاون امداد و نجات هلال احمر فارس بیان کرد: ارتقای سطح آمادگی، افزایش توان تخصصی نجاتگران، تبادل تجربیات و سنجش مهارت‌های عملیاتی در شرایط واقعی از مهمترین اهداف اجرای این دوره از المپیاد‌ها است.

شهرستان سپیدان در شمال غرب فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.