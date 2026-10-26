معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو مصوبه مربوط به محاسبه ارزش گمرکی کالا‌ها با نرخ ارز روز لغو شد.



به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سید حامد عاملی افزود: همه تلاش دولت و وزیر صمت در جهت جلوگیری از اعمال مصوباتی است که باعث افزایش قیمت‌ها بویژه در حوزه خودرو می‌شود، در همین راستا در جلسه اخیر هیئت دولت و با نظر ریاست جمهوری، مصوبه مربوط به محاسبه ارزش گمرکی کالا‌ها با نرخ ارز روز لغو شد.

وی گفت: پیگیری‌ها برای حل سایر موارد نیز برای جلوگیری از ایجاد التهاب در بازار خودرو ادامه دارد که نتایج آن در اسرع وقت به مردم عزیز و شریف اعلام خواهد شد.

گفتنی است؛ هیئت وزیران در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۵ مصوبه‌ای را به تصویب رسانده بود که بر اساس آن، نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه ارزش گمرکی کالا‌ها باید بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی در روز اظهار تعیین می‌شد، اجرای این مصوبه می‌توانست هزینه‌های گمرکی واردات کالا، به‌ویژه خودرو‌های وارداتی را تحت تأثیر قرار دهد و زمینه افزایش قیمت تمام‌شده خودرو‌ها را فراهم کند.