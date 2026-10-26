به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی به‌منظور برگزاری باشکوه مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و گرامیداشت حماسه دانش‌آموزی، با حضور محمدی‌سعید مدیرکل آموزش و پرورش استان قم، ذاکری رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، نجف‌زاده معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان و جمعی از مسئولان دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف، در سالن شهید سلیمانی اداره‌کل آموزش و پرورش استان قم برگزار شد.

در این نشست، ابعاد مختلف برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای بزرگداشت این روز تاریخی و انقلابی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نحوه برگزاری مراسم، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی، سازمان‌دهی حضور دانش‌آموزان و فرهنگیان و فراهم‌سازی زمینه مشارکت گسترده اقشار مختلف جامعه بررسی شد.

همچنین بررسی تمهیدات اجرایی و فرهنگی، برنامه‌ریزی برای حضور منسجم و پرشور دانش‌آموزان در مراسم، بهره‌گیری از ظرفیت مدارس و تشکل‌های دانش‌آموزی و گرامیداشت یاد و خاطره دانش‌آموزان شهید از دیگر محور‌های مهم این جلسه بود تا مراسم ۱۳ آبان امسال با شکوه و انسجام بیشتری در استان قم برگزار شود.