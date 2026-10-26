مدیرکل دفتر بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو با اعلام آسیب‌دیدن بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ نقطه از تأسیسات آب و برق در جنگ ۴۰ روزه رمضان گفت: با وجود خسارت‌های واردشده، خدمات‌رسانی در این بخش‌ها بدون وقفه ادامه یافت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سیف‌الله آقابیگی، در آستانه هفته پدافند غیرعامل سال ۱۴۰۵، بر ضرورت تقویت آمادگی دفاعی و اقدامات پیشگیرانه برای حفظ ایمنی کشور و تداوم خدمات حیاتی تأکید کرد.

وی با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه، حوادث دی‌ماه پارسال و جنگ ۴۰ روزه رمضان گفت: این رویداد‌ها نشان داد که آمادگی و اقدامات پیشگیرانه در تداوم خدمات حیاتی کشور نقشی اساسی دارد.

مدیرکل دفتر بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو افزود: در جنگ ۴۰ روزه رمضان، بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ نقطه از تأسیسات آب و برق آسیب‌هایی وارد شد که برخی از آنها جدی بود، اما خدمات‌رسانی در این بخش‌ها حتی برای یک ساعت نیز متوقف نشد.

آقابیگی با اشاره به حملات در استان‌های جنوبی و جزایر کشور در جریان جنگ هرمز گفت: خدمات در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازآرایی و بازیابی شد و با استفاده از تجربه‌های پیشین و درس‌آموخته‌های پدافند غیرعامل، تداوم خدمات حیاتی امکان‌پذیر شد.

وی پیشگیری را مقدم بر اقدام دانست و افزود: در هفته پدافند غیرعامل، ضمن مرور اقدامات گذشته، سناریو‌های بدبینانه پیش رو نیز بررسی می‌شود و آمادگی برای مقابله با تهدیدات انسان‌پایه و مخاطرات طبیعی از جمله زلزله، سیل و خشکسالی افزایش می‌یابد.

مدیرکل دفتر بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو با تأکید بر نقش پدافند غیرعامل در حفاظت از جان مردم و سرمایه‌های اساسی کشور گفت: همراهی مردم پشتوانه ارزشمندی برای ارتقای تاب‌آوری کشور است و امیدواریم با تلاش کارکنان وزارت نیرو، تداوم خدمات حیاتی در برابر تهدید‌های احتمالی نیز حفظ شود.

آقابیگی هفته پدافند غیرعامل سال ۱۴۰۵ را فرصتی برای تقویت آمادگی و ارتقای تاب‌آوری کشور در برابر تهدیدات دانست.