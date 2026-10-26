اعضای ۱۳ تا ۱۷ سال مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای شرکت در مسابقه ادبی مشترک ایران و غنا، با موضوع اختراعی برای بهبود زندگی مردم جهان دعوت شدند.

دعوت نوجوانان ایرانی به مسابقه ادبی مشترک ایران و غنا

دعوت نوجوانان ایرانی به مسابقه ادبی مشترک ایران و غنا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مسابقه با هماهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با هدف گسترش تعاملات فرهنگی میان نوجوانان دو کشور ایران و غنا برگزار می‌شود.

موضوع مسابقه در قالب این پرسش مطرح شده است: «اگر می‌توانستید یک چیز اختراع کنید که زندگی مردم جهان را بهتر کند، چه چیزی اختراع می‌کردید؟»

بر اساس فراخوان، نوجوانان ایرانی در گروه سنی ۱۳ تا ۱۷ سال می‌توانند با پاسخ به این پرسش، در مسابقه ادبی مشترک دو کشور شرکت کنند.

در این مسابقه، ۲۰ پاسخ از شرکت‌کنندگان ایرانی برای تطبیق با پاسخ‌های نوجوانان غنایی انتخاب خواهد شد. همچنین برگزاری نشست‌های مرتبط با موضوع مسابقه در دستور کار قرار دارد.

در همین زمینه، مدیریت آفرینش‌های ادبی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از اداره‌های کل کانون در استان‌ها خواسته است با اطلاع‌رسانی به مراکز فرهنگی هنری، زمینه مشارکت اعضای نوجوان و دیگر علاقه‌مندان گروه سنی تعیین‌شده را فراهم کنند.

مهلت ارسال آثار تا ۱۰ آبان ۱۴۰۵ تعیین شده است و آثار باید از طریق مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارسال شود.