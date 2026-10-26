به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل زندان‌های استان در این آیین گفت: در مجموع ۲۲۲ اثر از استان‌های مختلف کشور به دبیرخانه چهارمین جشنواره سرود، آوا‌های مذهبی، محلی و آیینی ارسال شد که طی روز‌های ۳۰ و ۳۱ شهریور و اول مهرماه آثار با حضور داورانی از استان‌های اصفهان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد مورد ارزیابی قرار گرفتند.

امینی افزود: آیین اختتامیه این جشنواره با محوریت دفتر فرهنگ تربیتی سازمان زندان‌های کشور و با حضور نمایندگان ۳۱ استان به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد و نمایندگانی از مجموعه‌های فرهنگی و هنری استان نیز در این مراسم حضور داشتند.

وی با اشاره به اعلام نتایج نهایی جشنواره ادامه داد: پس از بازگشایی پاکت آرای هیات داوران استان خوزستان با کسب ۴۴ امتیاز رتبه نخست را به دست آورد و استان‌های اصفهان و خراسان رضوی با ۳۰ امتیاز مشترکاً رتبه دوم را کسب کردند.

مدیرکل زندان‌های استان گفت: استان تهران با ۲۶ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت و استان‌های ایلام و کهگیلویه و بویراحمد نیز با کسب ۲۰ امتیاز به‌صورت مشترک رتبه چهارم این جشنواره را به خود اختصاص دادند.

امینی با اشاره به تنوع آثار و رشته‌های رقابتی این دوره گفت: در مجموع حدود ۲۰ اثر به‌عنوان آثار برگزیده و شایسته رتبه‌های برتر معرفی شدند و از صاحبان آثار برتر نیز تقدیر به عمل آمد.

وی برگزاری این جشنواره را فرصتی برای شناسایی و تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و هنری در زندان‌های کشور دانست و بر نقش سرود و آوا‌های بومی، مذهبی و آیینی در ترویج ارزش‌های فرهنگی و تقویت فعالیت‌های تربیتی تأکید کرد.