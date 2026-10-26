مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل از پیشرفت ۷۰ درصدی احیای تزئینات سردر عالی‌قاپو در مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جلیل جباری مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گفت: پروژه احیای تزئینات سردر عالی‌قاپو در مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی با پیشرفت ۷۰ درصد ادامه دارد و در حال حاضر مقرنس‌های سردر در حال نصب است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با اشاره به اینکه انتظار داریم این پروژه تا پایان آذرماه به اتمام برسد، افزود: احیای تزئینات و کاشی‌کاری سردر عالی قاپو یکی از پروژه‌هایی است که با اختصاص اعتبار ۱۴۱ میلیارد تومانی به مجموعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی اجرا می‌شود.

او تاکید کرد: علاوه براحیای تزئینات سردر، ساماندهی محوطه، تکمیل رواق‌های مجموعه، جداره‌سازی ابتدای گذر گازران و تملک ۷ مغازه در محدوده محوطه شیخ صفی‌الدین اردبیلی از جمله اقداماتی است که در این مجموعه انجام یافته و برخی از آنها به پایان رسیده است.

جباری با اشاره به اینکه پروژه ایجاد مخزن جدید موزه باستان‌شناسی نیز از امروز آغاز می‌شود، ادامه داد: اجرای پروژه‌های مطالعاتی، افزایش دوربین‌های مدار بسته، نصب ژنراتور برق، اجرای تاسیسات و مرمت فضا‌های داخلی مجموعه از دیگر اقدامات در مجموعه است که از محل این اعتبارات انجام می‌شود.