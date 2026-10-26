عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس؛ اعلام کرد: دشمنان یمن از سطح توانمندی‌های نظامی و اطلاعاتی ما و میزان پیشرفتی که طی این سال‌ها به دست آورده‌ایم، آگاه نیستند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، محمد فرح عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس؛ اعلام کرد: حقیقتی که دشمنان ما از فهم و درک آن عاجزند، این است که آنها گستره و بزرگی دولتی را که یمنی‌ها از سال ۲۰۱۴ بنا کرده‌اند، هنوز به درستی درک نکرده‌اند؛ آنها همچنین از سطح توانمندی‌های نظامی و اطلاعاتی ما و میزان پیشرفتی که طی این سال‌ها به دست آورده‌ایم، آگاه نیستند.

محمد فرح افزود: آنها همچنان اصرار دارند به صنعاء صرفاً به چشم یک گروه شبه‌نظامی نگاه کنند و با غرور، تمسخر و تحقیر با آن برخورد کنند؛ تا اینکه متحمل خسارت‌های سنگین شوند؛ پس از آن، به دنبال توجیهات دیگری مانند تردید در قرارداد‌های نظامی یا موارد دیگر هستند؛ تا از اعتراف به توانمندی‌های واقعی رقیب خود فرار کنند.

وی تاکید کرد: مشکل آنها فقط کمبود اطلاعات نیست؛ بلکه نمی‌خواهند واقعیت را درک کنند و مهم‌تر از آن، حاضر نیستند به یافته‌های خود درباره توانمندی‌های رقیب، اذعان کنند.

عضو دفتر سیاسی انصار الله اظهار داشت: دست‌کم گرفتن دشمن او را تضعیف نمی‌کند؛ بلکه مانع از آن می‌شود که قدرت واقعی‌اش را بشناسید، تا در نهایت هزینه غرور و تکبر خود را بپردازید.

وی در ادامه گفت: صنعای امروز با صنعاء سال ۲۰۱۵ که دشمنان می‌شناختند، متفاوت است و آنچه طی این سال‌ها فراهم کرده‌ایم، بسیار فراتر از تصور آنهاست.

زمانی که صنعاء از هدف قرار دادن یک موضع خبر می‌دهد، این کار را به‌صورت تصادفی و بی هدف انجام نمی‌دهد، بلکه بر اساس داده‌ها و ارزیابی‌های دقیق اطلاعاتی عمل می‌کند.

از همین رو، توصیه همیشگی «ابوجبرئیل» که چکیده یک روش و رویکرد کامل در عمل است؛ «اینکه کاملا مطمئن باشید».