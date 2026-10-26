سریال طنز ۳۰ قسمتی «ماه عسل» به‌زودی از شبکه سه سیما پخش می‌شود، همچنین فیلم سینمایی «ساوالان» نیز امشب در جدول پخش شبکه نمایش قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سریال «ماه عسل» داستان چند زوج دانشجو را روایت می‌کند که در جریان سفری با ماجرا‌ها و اتفاق‌های پیش‌بینی‌نشده روبه‌رو می‌شوند.

این مجموعه با نگاهی طنز، آغاز زندگی مشترک و چالش‌های پیش روی زوج‌های جوان را به تصویر می‌کشد.

«ماه عسل» به کارگردانی منوچهر هادی، تهیه‌کنندگی مرتضی رزاق‌کریمی و نویسندگی محمد تنابنده، وحید جعفری و شهاب مهربان در مرکز سیمافیلم تولید شده است و بزودی روز‌های فرد ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

شبکه نمایش نیز دوشنبه چهارم آبان، ساعت ۲۱، فیلم سینمایی «ساوالان» به کارگردانی یدالله صمدی را پخش می‌کند.

این فیلم محصول سال ۱۳۶۸ است و داستان روستایی را روایت می‌کند که هر سال گروهی از راهزنان به آن یورش می‌برند.

پس از درخواست کمک اهالی، جوانی به نام سلام به گروهی که برای یاری آمده‌اند می‌پیوندد، اما حضور این گروه ماجرا‌های دیگری را رقم می‌زند.

مجید مظفری، محمد برسوزیان، فردوس کاویانی، خسرو دستگیر و لطفعلی سیدکوثری از بازیگران «ساوالان» هستند.

بازپخش این فیلم سه‌شنبه پنجم آبان، ساعت‌های ۵ و ۱۳، از شبکه نمایش پخش خواهد شد.