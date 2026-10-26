به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حسین فیروزی در جلسه شورای اطلاع‌رسانی آذربایجان‌غربی با تشریح ضرورت بازتعریف نقش رسانه‌ها در نظام حکمرانی، اظهار کرد: در شرایط پیچیده ارتباطی امروز، اطلاع‌رسانی صرفا فرآیندی برای انتقال اخبار و رویدادها نیست، بلکه یکی از مولفه‌های بنیادین حکمرانی مطلوب، مدیریت افکار عمومی، تقویت اعتماد اجتماعی و افزایش اثربخشی سیاست‌های عمومی به شمار می‌رود.

وی با تاکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی علمی، تخصصی و مسئله‌محور در سیاست‌گذاری رسانه‌ای افزود: برنامه‌های ارتباطی دستگاه‌های اجرایی باید از الگوهای سنتی و رویدادمحور فاصله گرفته و بر پایه تحلیل داده، شناخت مخاطب، ارزیابی اثربخشی پیام و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان دانشگاهی و فعالان حرفه‌ای رسانه تدوین شوند.

فیروزی با اشاره به جایگاه رسانه‌ها در توسعه متوازن استان، حمایت از فعالیت حرفه‌ای و تخصصی اصحاب رسانه را ضرورتی راهبردی دانست و تصریح کرد: تقویت توانمندی‌های تخصصی خبرنگاران، توسعه آموزش‌های کاربردی، ارتقای سواد رسانه‌ای و فراهم‌سازی بستر تعامل مؤثر میان رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به افزایش کیفیت اطلاع‌رسانی و تقویت پاسخگویی نهادی منجر شود.

وی انسجام اجتماعی را یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های راهبردی استان عنوان کرد و افزود: رسانه‌ها در جامعه متکثر و برخوردار از تنوع فرهنگی آذربایجان‌غربی، نقشی تعیین‌کننده در تقویت همبستگی، ارتقای مشارکت عمومی و شکل‌گیری درک مشترک از اولویت‌های توسعه‌ای دارند.

مدیرکل حوزه استانداری آذربایجان‌غربی با اشاره به پویش «رود روان»، بر اهمیت طراحی پیوست‌های رسانه‌ای هدفمند برای تبدیل پویش‌های اجتماعی به جریان‌های پایدار مشارکت عمومی تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: موفقیت چنین پویش‌هایی مستلزم عبور از تبلیغات مقطعی و حرکت به سمت ارتباطات مشارکتی، فرهنگ‌سازی مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های مردمی، نهادهای علمی و رسانه‌های محلی است.

فیروزی در ادامه، توسعه گردشگری را از محورهای مهم برنامه‌ریزی رسانه‌ای استان دانست و بر ضرورت تدوین روایت رسانه‌ای منسجم و مبتنی بر مزیت‌های رقابتی آذربایجان‌غربی تاکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان، نقش رسانه‌ها را در برندسازی مقصد، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری گردشگری و تقویت تصویر ملی آذربایجان‌غربی حائز اهمیت دانست.

مدیرکل حوزه استانداری همچنین مدیریت مصرف انرژی را از موضوعات نیازمند ارتباطات تخصصی و فرهنگ‌سازی عمومی برشمرد و افزود: اصلاح الگوهای مصرف بدون اقناع اجتماعی و مشارکت آگاهانه شهروندان امکان‌پذیر نیست؛ ازاین‌رو رسانه‌ها باید با تکیه بر داده‌های معتبر، آموزش عمومی و تولید محتوای تخصصی، زمینه ارتقای آگاهی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را فراهم کنند.

وی تاکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های حرفه‌ای، رویکردهای دانش‌بنیان و ارتباطات دوسویه با جامعه، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای سرمایه اجتماعی، افزایش مشارکت شهروندان و تحقق اهداف توسعه‌ای آذربایجان‌غربی باشد.