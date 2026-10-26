مدیرکل گمرک لرستان با بیان اینکه ۵۰ قلم کالا در سبد صادراتی استان قرار داشته است، ادامه داد: هیدروکربن‌های سبک و سنگین، زعفران، محصولات فولادی، محصولات پتروشیمی، شیر خشک صنعتی و برخی محصولات دیگر از جمله کالاهای صادراتی لرستان بوده‌اند.

وی با بیان اینکه محصولات تولیدی استان به ۲۱ کشور جهان صادر شده‌اند، گفت: پاکستان، افغانستان، ترکیه، عراق، عمان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان از جمله مقاصد صادراتی کالاهای لرستان بوده‌ است.

مدیرکل گمرک لرستان با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط با تجارت خارجی، تصریح کرد: تداوم و توسعه صادرات نیازمند حمایت از تولیدکنندگان، تسهیل فرایندهای تجاری و همکاری مجموعه دستگاه‌هایی است که در مسیر تولید و صادرات فعالیت می‌کنند.

حسینی بیان کرد:همچنین شش ماهه نخست سال جاری، چهار هزار تن کالا به ارزش ۳۰ میلیون دلار وارد استان شده است.

وی افزود: میزان واردات از نظر وزنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۳۷ درصد و از نظر ارزش دلاری ۱۱۷ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل گمرک لرستان کشورهای چین، آلمان، ترکیه، عراق و سوئیس را از جمله مبدأهای وارداتی لرستان برشمرد و گفت: واردات این اقلام با هدف تأمین نیازهای تولیدی و پشتیبانی از فعالیت واحدهای صنعتی انجام شده است.

وی با اشاره به محدودیت‌های تجاری و شرایط ناشی از تحریم‌ها و جنگ تحمیلی، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های تجاری، حمایت از تولیدکنندگان و توسعه بازارهای صادراتی استان تأکید کرد.