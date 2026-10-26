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مدیرکل گمرک لرستان گفت: شش ماهه نخست امسال، ۱۰۷ هزار تن کالا به ارزش ۶۱ میلیون دلار از گمرک استان به ۲۱ کشور جهان صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیرکل گمرک لرستان با اشاره به عملکرد صادراتی گمرک استان در شش ماهه نخست سال جاری،گفت: در این مدت ۱۰۷ هزار تن کالا به ارزش ۶۱ میلیون دلار از گمرک استان صادر شده است .
حسن حسینی صادرات را یکی از پیشرانهای مهم رشد اقتصادی، ارزآوری، رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدا در استان عنوان کرد و افزود:وزن کالاهای صادراتی لرستان در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۸ درصد افزایش داشته است.
مدیرکل گمرک لرستان با بیان اینکه ۵۰ قلم کالا در سبد صادراتی استان قرار داشته است، ادامه داد: هیدروکربنهای سبک و سنگین، زعفران، محصولات فولادی، محصولات پتروشیمی، شیر خشک صنعتی و برخی محصولات دیگر از جمله کالاهای صادراتی لرستان بودهاند.
وی با بیان اینکه محصولات تولیدی استان به ۲۱ کشور جهان صادر شدهاند، گفت: پاکستان، افغانستان، ترکیه، عراق، عمان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان از جمله مقاصد صادراتی کالاهای لرستان بوده است.
مدیرکل گمرک لرستان با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری میان دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط با تجارت خارجی، تصریح کرد: تداوم و توسعه صادرات نیازمند حمایت از تولیدکنندگان، تسهیل فرایندهای تجاری و همکاری مجموعه دستگاههایی است که در مسیر تولید و صادرات فعالیت میکنند.
حسینی بیان کرد:همچنین شش ماهه نخست سال جاری، چهار هزار تن کالا به ارزش ۳۰ میلیون دلار وارد استان شده است.
وی افزود: میزان واردات از نظر وزنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۳۷ درصد و از نظر ارزش دلاری ۱۱۷ درصد افزایش داشته است.
مدیرکل گمرک لرستان کشورهای چین، آلمان، ترکیه، عراق و سوئیس را از جمله مبدأهای وارداتی لرستان برشمرد و گفت: واردات این اقلام با هدف تأمین نیازهای تولیدی و پشتیبانی از فعالیت واحدهای صنعتی انجام شده است.
وی با اشاره به محدودیتهای تجاری و شرایط ناشی از تحریمها و جنگ تحمیلی، بر ضرورت تقویت زیرساختهای تجاری، حمایت از تولیدکنندگان و توسعه بازارهای صادراتی استان تأکید کرد.