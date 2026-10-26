به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ علی عزیزخانی فرمانده پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری متهم به سرقت از داروخانه‌های پایتخت خبر داد و گفت: این فرد در جریان تحقیقات به چندین فقره سرقت اعتراف کرده و بررسی پرونده برای شناسایی سایر جرائم احتمالی او ادامه دارد.

وی افزود: در پی گزارش سرقت‌های متعدد از داروخانه‌های تهران، به‌ویژه در محدوده تحت پوشش پایگاه سوم پلیس آگاهی، کارآگاهان رسیدگی به پرونده و شناسایی عامل یا عاملان سرقت‌ها را در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: مأموران با انجام تحقیقات میدانی و بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته محل‌های وقوع سرقت، به سرنخ‌هایی دست یافتند که در نهایت به شناسایی یکی از مظنونان منجر شد. بررسی سوابق نیز نشان داد این فرد پیش‌تر در زمینه سرقت از اماکن سابقه داشته است.

فرمانده پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: کارآگاهان پس از شناسایی مظنون، با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و تحت نظر قرار دادن محل‌های تردد او، موفق به دستگیری‌اش شدند.

به گفته سرهنگ عزیزخانی، پس از بازداشت، شماری از شاکیان نیز این فرد را شناسایی کردند و او در جریان بازجویی‌ها به چندین فقره سرقت از داروخانه‌های تهران اعتراف کرد.

وی افزود: برآورد‌های اولیه نشان می‌دهد ارزش اموال مسروقه در این پرونده قابل توجه است. تحقیقات برای بررسی ابعاد دیگر پرونده، شناسایی سایر مالباختگان و روشن شدن احتمال ارتباط متهم با سرقت‌های دیگر ادامه دارد.