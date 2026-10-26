رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، از اشتغال بیش از ۲۰ هزار نفر در صنعت طیور و واحد‌های جوجه کشی، تولید مرغ اجداد، مرغ مادر و مرغ گوشتی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: حدود ۲۰ هزار نفر در صنعت طیور گیلان در واحد‌های جوجه کشی و تولید مرغ اجداد، مرغ مادر و مرغ گوشتی مشغول بکارند.

وی با بیان اینکه گیلان با برخورداری از ۱۴ زنجیره تولید در صنعت طیور. رتبه سوم را در تولید گوشت مرغ کشور دارد، افزود: در گیلان، روزانه ۵۵۰ تا ۶۰۰ تن مرغ در ۱۰ کشتارگاه طیور، کشتار و روانه بازار می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: استان گیلان معین استان‌های تهران و البرز است و مرغ روزانه این استان‌ها را تامین می‌کند.

صالح محمدی با اشاره به وابستگی بخشی از صنعت طیور به نهاده، علت نبود ثبات قیمت مرغ را در نوسانات ارزی دانست و افزود: با توجه به حذف ارز ترجیحی، قیمت گذاری دستوری وجود ندارد و قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود.