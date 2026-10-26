به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در حکمی از سوی عباس اورسجی، رئیس فدراسیون کبدی جمهوری اسلامی ایران، «حمیدرضا ایزدی» به‌عنوان رئیس جدید کمیته امور استان‌های این فدراسیون منصوب شد.

حمیدرضا ایزدی که در حال حاضر ریاست هیئت کبدی استان یزد را نیز بر عهده دارد، با توجه به دانش تخصصی، سوابق مدیریتی و تجربیات ارزشمند خود در هماهنگی و پیشبرد امور استانی به این سمت منصوب شده است.

در متن حکم صادرشده از سوی رئیس فدراسیون کبدی، بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود در سراسر کشور، تعامل موثر با هیئت‌های استانی و تلاش در جهت رشد و توسعه روزافزون رشته ورزشی کبدی تأکید شده است.