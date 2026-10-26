در مراسمی با حضور مشاور وزیر علوم ، مسعود نصیری زرندی به عنوان رئیس جدید دانشگاه سمنان معرفی و از خدمات سیف الله سعدالدین رئیس قبلی این دانشگاه تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ احمد خضری، در آیین تکریم و معارفه رئیس دانشگاه سمنان، مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با اشاره به شاخص‌های دانشگاه سمنان در کشور، این دانشگاه را از مراکز برتر در توسعه علمی و تحقیقاتی دانست.

مسعود نصیری زرندی، رئیس دانشگاه سمنان، توسعه هوش مصنوعی و پژوهش‌های مسئله‌محور را از اولویت‌های کاری این دانشگاه اعلام کرد و گفت: در حال حاضر ۱۳ هزار و ۵۰۰ دانشجوی ایرانی و بین‌المللی در مقاطع مختلف در این دانشگاه تحصیل می‌کنند و امسال نیز ۲ هزار و ۵۰۰ دانشجوی جدید وارد دانشگاه می‌شوند.

در این آیین، مهدی براری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان، و مهدی صمیمیان، فرماندار سمنان، نیز درباره روند ارتقای دانشگاه در ابعاد مختلف، جذب دانشجویان بین‌المللی و توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه با رویکرد اشتغال‌آفرینی مطالبی بیان کردند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان در این آیین با تأکید بر اینکه دانشگاه باید در مسیر حل مسائل استان و کشور نقش‌آفرین باشد، رویکرد‌های کلان دولت در حوزه آموزش عالی را در سه محور «دانشگاه مسئله‌محور»، «دانشگاه اجتماعی» و «دانشگاه توسعه‌گرا» تشریح کرد.

مهدی براری تاکید کرد: انتظار می‌رود دانشگاه با توجه به صنعتی بودن استان سمنان و وجود واحد‌های تولیدی متعدد، پیوند عمیقی میان اقتصاد، شهرک‌های صنعتی و مراکز تولیدی با دانشگاه ایجاد کند تا از این طریق، فرآیند به‌روزرسانی و ارتقای علمی صنایع استان با شتاب بیشتری دنبال شود.

وی تقویت سرمایه اجتماعی و امید در محیط دانشگاه را از دیگر مولفه های مدیریت آموزش عالی دانست و گفت: ایجاد سازوکارهای منظم، شفاف و کارآمد از طریق حمایت از هیئت‌های دانشجویی، انجمن‌های علمی و تشکل‌های صنفی، در تقویت سرمایه اجتماعی و دانشجویی بسیار مؤثر خواهد بود.

معاون استاندار سمنان همچنین با اشاره به اهمیت توجه به مسائل رفاهی، خوابگاهی، تغذیه، حمل‌ونقل و سلامت اجتماعی دانشجویان ایرانی و بین الملل تصریح کرد: امروز دشمن با جنگ روانی به‌دنبال نفوذ و اثرگذاری بر روی این حوزه‌هاست و این مسائل باید با شفافیت و دقت به‌موقع پیگیری و رسیدگی شود تا بستر هرگونه سوءاستفاده دشمن نباشد.

دانشگاه سمنان ، دانشگاه مادر استان سمنان است و بیش از ۱۳ هزار دانشجوی ایرانی و ۳ هزار دانشجوی خارجی دارد.