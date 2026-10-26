مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از تجهیز چهار روستای حاشیه مناطق حفاظت‌شده شهرستان گچساران به دمنده و تشکیل تیم‌های واکنش سریع محلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، عبدال دیانتی‌نسب مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در حاشیه آیین تحویل تجهیزات به تیم‌های واکنش سریع روستایی در گچساران اظهار کرد: این اقدام در چارچوب اجرای طرح پرچمداری استان در زمینه اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع انجام شده و هدف اصلی آن، ایجاد آمادگی و واکنش سریع برای مهار آتش‌سوزی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.

دیانتی‌نسب افزود: تاکنون چهار روستای حاشیه مناطق حفاظت‌شده شهرستان گچساران به دمنده مجهز شده‌اند و در کنار این اقدام، تیم‌های واکنش سریع محلی نیز با مشارکت روستاییان تشکیل شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برنامه‌های آموزشی و تجهیزاتی این طرح بیان کرد: محیط زیست با ارائه آموزش‌های لازم به نیرو‌های محلی، تجهیزات مورد نیاز از جمله آتش‌کوب و دمنده را در اختیار این تیم‌ها قرار می‌دهد تا در صورت وقوع حریق، پیش از گسترش آتش، برای مهار آن اقدام کنند.

دیانتی‌نسب با اشاره به حضور فرماندار شهرستان گچساران در این برنامه گفت: تجهیزات مورد نیاز تیم‌های واکنش سریع روستایی با حضور فرماندار به این تیم‌ها تحویل داده شد.

وی حضور به‌موقع نیرو‌های محلی آموزش‌دیده را عاملی مؤثر در کنترل آتش‌سوزی‌ها دانست و تصریح کرد: تجربه نشان داده است که مشارکت و آمادگی جوامع محلی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از گسترش آتش و کاهش خسارات زیست‌محیطی داشته باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر تداوم اجرای این طرح خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای تجهیز سایر روستا‌های حاشیه مناطق حفاظت‌شده به دمنده و آتش‌کوب نیز در دستور کار قرار دارد.

دیانتی‌نسب ابراز امیدواری کرد با تداوم این طرح و تقویت همکاری میان مردم و دستگاه‌های اجرایی، سطح آمادگی شهرستان گچساران و استان کهگیلویه و بویراحمد برای مقابله با آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع افزایش یابد.