به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه الجزیره، باشگاه اسیران فلسطینی از افزایش شمار بازداشت شدگان فلسطینی از آغاز عملیات اسرائیل در الخلیل به ۷۱ نفر خبر داد.

زامیر از پایان تجاوز به الخلیل خبر داد

شبکه الجزیره گزارش داد، روزنامه عبری زبان هاآرتص به نقل از برخی منابع نوشت، ایال زامیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل به اطلاع بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رساند که عملیات الخلیل پس از تفتیش و بازرسی ۲۰۰ خانه به اتمام رسیده است.

هاآرتص افزود، نتانیاهو و بنی گانتس رهبر حزب مخالف «آبی و سفید» با اعمال فشار خواستار ادامه تفتیش و پاکسازی خانه ها، تخلیه اهالی و جلوگیری از بازگشت آنها در این مرحله هستند.