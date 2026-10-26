به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان گفت: حاجیه‌خانم نازک حسینی، مادر بسیجی شهید عبدالحمید عقیلی به علت کهولت سن دارفانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

حسینی با اشاره به اینکه این بانوی گرانقدر از فعالان دوران مبارزات علیه رژیم ستمشاهی و از بانوان فعال در عرصه پشتیبانی از جبهه‌ها و رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس بود، ادامه داد:فرزند این مادر صبور عبدالحمید عقیلی در سوم بهمن ماه سال ۱۳۶۵ و عملیات کربلای پنج داماد این بانوی گرانقدر غلامرضا محمدی، در چهارم دی‌ماه ۱۳۶۵ در عملیات کربلای چهار به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

وی ادامه داد : مراسم بزرگداشت این مادر گرانقدر فردا سه شنبه پنجم آبان از ساعت ۱۴:۳۰ لغایت ۱۶:۳۰ در مسجد حضرت حجت کوی زیتون کارگری اهواز برگزار می شود.