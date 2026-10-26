مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، تلاش شبانه‌روزی کارکنان، ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی برای مدیریت تنش آبی را از عوامل اصلی پایداری تأمین آب در تابستان امسال دانست و از شهروندان برای همراهی در مدیریت مصرف آب قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هاشم امینی در آئین تجلیل از «سقایان جان‌فدای استان البرز» گفت: پایداری تأمین آب در دوره اوج مصرف تابستان، به‌ویژه در شهر‌هایی مانند مشهد، تهران، تبریز، اراک و ساوه، حاصل تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت آب و فاضلاب، استفاده از زیرساخت‌های موجود و اجرای برنامه‌های مدیریت تنش آبی بود.

او با اشاره به خشکسالی و محدودیت منابع آبی در سال‌های اخیر افزود: استمرار خدمات‌رسانی در شرایط تنش آبی به آمادگی عملیاتی، برنامه‌ریزی مؤثر، هماهنگی میان بخش‌های مختلف و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تخصصی کارکنان نیاز دارد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با تأکید بر نقش همه بخش‌های این صنعت در استمرار خدمات‌رسانی گفت: پایداری خدمات تنها به نیرو‌های بهره‌برداری محدود نمی‌شود، بلکه نتیجه تلاش یکپارچه نیرو‌های عملیاتی، فنی، نگه‌داری و تعمیرات، مالی، حقوقی و پشتیبانی است که برای تأمین نیاز‌های شهروندان، صیانت از سلامت عمومی و حفاظت از محیط زیست فعالیت می‌کنند.

امینی با اشاره به پیش‌بینی‌های مطرح‌شده درباره احتمال بارش‌های سنگین تحت تأثیر پدیده ال‌نینو افزود : برای سال آبی جاری نیز تأمین پایدار آب شرب و بهداشت شهروندان در دستور کار قرار دارد و آمادگی زیرساخت‌ها، هماهنگی عملیاتی و پیش‌بینی سناریو‌های مختلف برای مدیریت شرایط پیش‌رو ضروری است.

او تحول سازمانی، افزایش چابکی ساختار اجرایی، تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌ها و استفاده مؤثر از توان نیرو‌های متخصص را از ضرورت‌های ارتقای بهره‌وری و بهبود عملکرد مجموعه‌های خدمات‌رسان دانست.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در پایان با قدردانی از همراهی مردم در مدیریت مصرف آب گفت: همکاری شهروندان، به‌ویژه در شهر‌هایی که تابستان امسال با محدودیت‌ها و تنش‌های آبی مواجه بودند، در کنار تلاش کارکنان و اقدامات فنی و عملیاتی، از عوامل مؤثر در عبور از دوره اوج مصرف تابستان بود.