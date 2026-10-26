رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر با اشاره به اهمیت تامین دارو‌های ضروری زائران حج گفت: به علت محدودیت‌های تأمین و انتقال دارو و افزایش هزینه‌ها برای حج پیش‌رو، خرید دارو و مجوز‌های لازم و بازنگری در فهرست اقلام دارویی باید با سرعت انجام شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر سیدعلی مرعشی، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر، با اشاره به مشکلات های تأمین دارو برای حج پیش‌رو اظهار کرد: شرایط تأمین و انتقال دارو نسبت به سال‌های گذشته دشوارتر شده و محدودیت‌های موجود در بازار دارویی کشور و فرآیند صدور مجوزها، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و اقدام زودهنگام برای تأمین اقلام موردنیاز زائران را دوچندان کرده است.

وی افزود: براساس پیگیری‌های انجام‌شده از سازمان غذا و دارو، با توجه به کمبود برخی اقلام دارویی در کشور، انتقال دارو به خارج از کشور با محدودیت‌هایی مواجه است؛ به‌گونه‌ای که حتی در صورت تأمین دارو‌های موردنیاز، دریافت مجوز‌های خروج آنها نیز ممکن است با دشواری همراه باشد.

ضرورت آغاز زودهنگام خرید دارو برای حج

مرعشی با تأکید بر لزوم مدیریت تقاضا در بازار دارویی کشور گفت: یکی از راهکار‌های پیشنهادی، آغاز زودهنگام فرآیند سفارش‌گذاری و خرید تدریجی داروهاست تا ضمن جلوگیری از ایجاد تقاضای ناگهانی، فشار مضاعفی به بازار دارویی کشور وارد نشود.

وی ادامه داد: با اجرای این رویکرد می‌توان اقلام دارویی موردنیاز را به‌تدریج خریداری و ذخیره‌سازی کرد و هم‌زمان، پیگیری‌های لازم برای دریافت مجوز‌های انتقال دارو را در دستور کار قرار داد.

افزایش پنج‌برابری هزینه‌ها و ضرورت بازنگری در فهرست دارویی حج

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر با اشاره به افزایش قابل‌توجه هزینه‌های تأمین دارو تصریح کرد: برآورد‌های اولیه از افزایش حدود پنج‌برابری قیمت دارو‌ها حکایت دارد که این موضوع، در کنار محدودیت‌های تأمین و انتقال، بازنگری در فهرست دارو‌های موردنیاز حج را ضروری کرده است.

وی افزود: در سال‌های گذشته حدود ۴۰۰ قلم دارو برای ارائه خدمات درمانی به زائران تأمین می‌شد، اما با توجه به شرایط موجود، تأمین و انتقال این تعداد اقلام دارویی همانند سال‌های گذشته با دشواری همراه است؛ ازاین‌رو لازم است فهرست دارویی حج با رویکردی هدفمندتر و متناسب با نیاز‌های ضروری درمانی زائران تدوین شود.

دارو‌های حیاتی و ضروری در صدر فهرست تأمین قرار می‌گیرند

مرعشی با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی اقلام دارویی خاطرنشان کرد: در بازنگری فهرست دارو‌های حج، تأمین دارو‌های ضروری و حیاتی باید در اولویت قرار گیرد و اقلام کم‌ضرورت، دارو‌های دارای جایگزین مناسب و مواردی که امکان مدیریت مصرف آنها وجود دارد، براساس ملاحظات علمی و درمانی مورد بررسی مجدد قرار گیرند.

وی هدف از این اقدام را مدیریت بهینه منابع و حفظ کیفیت خدمات درمانی عنوان کرد و گفت: تلاش بر این است که با وجود محدودیت‌های موجود، نیاز‌های اصلی درمانی زائران پوشش داده شود و خللی در ارائه خدمات ضروری پزشکی ایجاد نشود.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر در پایان تأکید کرد: تأمین به‌موقع دارو، پیگیری مجوز‌های قانونی و اولویت‌بندی اقلام دارویی باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود تا با مدیریت منابع و برنامه‌ریزی دقیق، زمینه ارائه خدمات درمانی مناسب و مستمر به زائران حج فراهم شود.