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وزارت کشور فرانسه اعلام کرد: هزار و ۳۱۴ نفر در جریان تجمعات اعتراضی که روز شنبه ۲۴ اکتبر برگزار شد، دستگیر شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از آفریقا نیوز، بر اساس آماری که وزارت کشور فرانسه روز یکشنبه منتشر کرد ۱۳۱۴ نفر در جریان تجمعات اعتراضی که روز شنبه ۲۴ اکتبر برگزار شد، دستگیر شدند.
در پاریس، وزارت کشور تعداد شرکت کنندگان را ۱۱۰ هزار نفر اعلام کرد، در حالی که طبق اعلام این منبع، ۲۵۰ هزار نفر در این تظاهرات شرکت داشتند. اگر چه تظاهرات در مجموع بدون وقوع حادثهای بزرگ برگزار شد، درگیریهایی در پایان تظاهرات در چند شهر اتفاق افتاد. در پایتخت، افراد نقابدار به سمت پلیس پرتابه زدند.
پلیس با گاز اشک آور و ماشینهای آب پاش به آنها پاسخ داد. بر اساس آمار رسمی، ۵۳ تن از نیروهای پلیس زخمی شدند، ۷۵ مداخله برای مقابله با آتش سوزی صورت گرفت و ۲۴ فروشگاه غارت شد. با این حال، میزان مشارکت کمتر از تجمعات ۱۷ اکتبر بود، زمانی که به گفته مقامات ۵۵۰ هزار نفر در آن شرکت کرده بودند.