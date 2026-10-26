به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از آفریقا نیوز، بر اساس آماری که وزارت کشور فرانسه روز یکشنبه منتشر کرد ۱۳۱۴ نفر در جریان تجمعات اعتراضی که روز شنبه ۲۴ اکتبر برگزار شد، دستگیر شدند.

به گفته مقامات، ۴۱۰ هزار نفر در این تظاهرات که در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی و کمبود منابع اختصاص یافته به خدمات عمومی، به ویژه آموزش، برگزار شد، شرکت کردند، اما کنفدراسیون عمومی کار، شمار تظاهرکنندگان را نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر اعلام کرد.

در پاریس، وزارت کشور تعداد شرکت کنندگان را ۱۱۰ هزار نفر اعلام کرد، در حالی که طبق اعلام این منبع، ۲۵۰ هزار نفر در این تظاهرات شرکت داشتند. اگر چه تظاهرات در مجموع بدون وقوع حادثه‌ای بزرگ برگزار شد، درگیری‌هایی در پایان تظاهرات در چند شهر اتفاق افتاد. در پایتخت، افراد نقابدار به سمت پلیس پرتابه زدند.

پلیس با گاز اشک آور و ماشین‌های آب پاش به آنها پاسخ داد. بر اساس آمار رسمی، ۵۳ تن از نیرو‌های پلیس زخمی شدند، ۷۵ مداخله برای مقابله با آتش سوزی صورت گرفت و ۲۴ فروشگاه غارت شد. با این حال، میزان مشارکت کمتر از تجمعات ۱۷ اکتبر بود، زمانی که به گفته مقامات ۵۵۰ هزار نفر در آن شرکت کرده بودند.