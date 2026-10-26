

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفتادمین مراسم برترین‌های فرانس فوتبال دوشنبه ۴ آبان در حالی برگزار می‌شود که هری کین کاپیتان تیم ملی انگلیس و مهاجم گلزن بایرن مونیخ در صدر گمانه زنی‌ها برای تصاحب توپ طلای بهترین بازیکن قرار دارد. این در حالیست که کیلیان امباپه گلزن فرانسوی رئال مادرید و لمین یامال ستاره تیم ملی اسپانیا و بارسا که برنده جام جهانی ۲۰۲۶ شد نیز مدعی است. برخی رسانه‌ها برای رودری هافبک اسپانیایی، لیونل مسی فوق ستاره کهنه کار آرژانتینی که تیم کشورش را تا فینال همراهی کرد و خویچا واراتسخلیای گرجستانی را دارای بخت دانسته‌اند.

کین در فصلی بیادماندنی در ۵۱ بازی بایرن ۶۱ بار گلزنی کرد و علاوه بر کسب کفش طلای اروپا، تیمش را به سه جام قهرمانی در آلمان رساند. اگر این توپ طلایی نصیب کین شود او پس از بابی چارلتون، سر استنلی ماتیوز و کوین کیگان و مایکل اوون پنجمین انگلیسی فاتح این جایزه خواهد بود.

عثمان دمبله مهاجم گلزن تیم پاری سن ژرمن که سال ۲۰۲۵ توپ طلا را دریافت کرد به نظر دیگر مدعی به نظر نمی‌رسد. لندن برای اولین بار میزبان این مراسم شده است و مراسم از ساعت ۲۲:۳۰ در سالن پالادیوم آغاز خواهد شد. البته این اولین بار است که مراسم خارج از فرانسه برگزار می‌شود.

لیونل مسی آرژانتینی با ۸ بار بردن توپ طلا رکورد دار است و کریس رونالدو پرتغالی با ۵ بار کسب این جایزه در رده دوم قرار دارد. فرانتس بکن باوئر اسطوره آلمانی، یوهان کرویف اسطوره فقید هلندی و میشل پلاتینی فرانسوی نیز هر کدام ۳ بار برنده توپ طلا شده‌اند.

تیم‌های رئال مادرید و بارسلونای اسپانیا که بازیکنانش ۱۲ بار مرد سال اروپا شده‌اند اکنون از این حیث صدرنشین تیم‌های باشگاهی اروپا هستند. یوونتوس و میلان ایتالیا با ۸ انتخاب سوم مشترک هستند. از نظر ملیت بازیکنان برنده توپ طلا نیز کشور‌های آرژانتین و فرانسه با ۸ بار صدرنشین مشترک و آلمان، پرتغال و هلند با ۷ بار سوم مشترک هستند.



فهرست کامل نامزد‌ها در بخش‌های مختلف که اعلام شده است به این شرح است:

* بهترین بازیکن سال (بالون دور):

فابین روییس از اسپانیا و تیم پاری‌سن‌ژرمن / فران تورس از اسپانیا و تیم بارسلونا - پاری‌سن‌ژرمن، ویلیام سالیبا از فرانسه و تیم آرسنال / دایو اوپامکانو از فرانسه - بایرن مونیخ / وینیسیوس ژونیور از برزیل - رئال مادرید / ویتینیا از پرتغال - پاری‌سن‌ژرمن / مایکل اولیسه از فرانسه - بایرن مونیخ / ژائو نه وس از پرتغال - پاری‌سن‌ژرمن / ویلیان پاچو از اکوادور - پاری‌سن‌ژرمن / خولین کینیونس از مکزیک - القادسیه عربستان / دکلان رایس از انگلیس - آرسنال / رودری از اسپانیا - بارسلونا / مارکینیوش از برزیل - پاری‌سن‌ژرمن / سادیو مانه از سنگال - النصر عربستان / لائوتارو مارتینز از آرژانتین - اینتر / کیلیان امباپه از فرانسه - رئال مادرید / نونو مندش از پرتغال - پاری‌سن‌ژرمن / لیونل مسی از آرژانتین - تیم اینترمیامی آمریکا / ارلینگ هالند از نروژ - منچسترسیتی / گابریل ماگالائش از برزیل - آرسنال / هری کین از انگلیس - بایرن مونیخ / اشرف حکیمی از مغرب - پاری‌سن‌ژرمن / لمین یامال از اسپانیا - بارسلونا / خویچا کواراتسخلیا از گرجستان - پاری‌سن‌ژرمن / جود بلینگام از انگلیس - رئال مادرید / پو کوبارسی از اسپانیا - بارسلونا / مارک کوکوریا از اسپانیا - رئال مادرید / عثمان دمبله از فرانسه - پاری‌سن‌ژرمن / لوئیز دیاس از کلمبیا - بایرن مونیخ / برونو فرناندش از پرتغال - منچستریونایتد

* بهترین بازیکن جوان (جام ریمون کوپا):

الی ژونیور کروپی از فرانسه - بورنموث / لمین یامال از اسپانیا - بارسلونا / یوهان مانزامبی از سوئیس - آستون ویلا / ابراهیم مازا از الجزایر - بایرلورکوزن / وارن زائیر امری از فرانسه - پاری‌سن‌ژرمن / کریم آلایبگوویچ از بوسنی - یوونتوس / ایوب بوعدی از مغرب - منچسترسیتی / پو کوبارسی از اسپانیا - بارسلونا / یان دیوماند از (ساحل عاج - رئال مادرید / لنارت کارل از آلمان - بایرن مونیخ

* بهترین دروازه بان سال: (جام لِف یاشین)

یاسین بونو از مغرب - الهلال عربستان / تیبو کورتوا از بلژیک - رئال مادرید / گریگور کوبل از سوئیس - بوروسیا دورتموند / خوان گارسیا از اسپانیا - بارسلونا / ادوار مندی از سنگال - الاهلی عربستان / امیلیانو مارتینس از آرژانتین - آستون ویلا - چلسی / داوید رایا از اسپانیا - چلسی / ماتوی سافونوف از روسیه - پاری سن ژرمن / اونای سیمون از اسپانیا - آتلتیک بیلبائو / ووزینیا از کیپ ورد - شاوس پرتغال

* بهترین مربی سال: میکل آرتتا از اسپانیا - آرسنال / لوئیز دلافوئنته از اسپانیا - تیم ملی اسپانیا / اونای امری از اسپانیا - آستون ویلا / ونسان کمپانی از بلژیک - بایرن مونیخ / لوئیز هنریکه از اسپانیا - پاری سن ژرمن

* بهترین تیم باشگاهی: آرسنال / بایرن مونیخ / فلامینگو برزیل / بودو گلیمت نروژ / پاری سن ژرمن





فهرست مردان سال فوتبال اروپا (بالون دُر) از سال ۱۹۵۶ تا کنون به این شرح است:

۱۹۵۶: سراستنلی ماتیوس از انگلیس (بلکپول انگلیس)

۱۹۵۷: آلفردو دی استفانو از آرژانتین و اسپانیا (رئال مادرید)

۱۹۵۸: ریمون کوپا از فرانسه (رئال مادرید)

۱۹۵۹: آلفردو دی استفانو ار آرژانتین و اسپانیا (رئال مادرید)

۱۹۶۰: لوئیز سوآرس از اسپانیا (بارسلونا)

۱۹۶۱: عمر سیووری از آرژانتین و ایتالیا (یوونتوس)

۱۹۶۲: ژوزف ماسوپوست - چکسلواکی سابق (دوکلاپراگ چکسلواکی)

۱۹۶۳: لف یاشین از شوروری سابق (دینامومسکو شوروی)

۱۹۶۴: دنیس لاو از اسکاتلند (منچستر یونایتد)

۱۹۶۵: اوزه بیو از پرتغال (بنفیکا)

۱۹۶۶: بابی چارلتون از انگلیس (منچستریونایتد)

۱۹۶۷: فلوریان آلبرت از مجارستان (فرانس واروش مجارستان)

۱۹۶۸: جورج بست از ایرلند شمالی (منچستریونایتد)

۱۹۶۹: جیانی ریورا از ایتالیا (میلان)

۱۹۷۰: گرد مولر از آلمان غربی سابق (بایرن مونیخ)

۱۹۷۱: یوهان کرویف از هلند (آژاکس)

۱۹۷۲: فرانتس بکن باوئر از آلمان غربی سابق (بایرن مونیخ)

۱۹۷۳: یوهان کرویف از هلند (بارسلونا)

۱۹۷۴: یوهان کرویف از هلند (باسلونا)

۱۹۷۵: اولگ بلوخین از شوروی سابق (دیناموکیف)

۱۹۷۶: فرانتس بکن باوئر از آلمان غربی سابق (بایرن مونیخ)

۱۹۷۷: آلن سیمونسن از دانمارک (بوروسیامونشن گلادباخ آلمان)

۱۹۷۸: کوین کیگان از انگلیس (هامبورگ آلمان)

۱۹۷۹: کوین کیگان از انگلیس (هامبورگ)

۱۹۸۰: کارل هاینتس رومینیگه از آلمان غربی سابق (بایرن مونیخ)

۱۹۸۱: کارل هاینتس رومینیگه از آلمان غربی سابق (بایرن مونیخ)

۱۹۸۲: پائولو روسی از ایتالیا (یوونتوس)

۱۹۸۳: میشل پلاتینی از فرانسه (یوونتوس)

۱۹۸۴: میشل پلاتینی از فرانسه (یوونتوس)

۱۹۸۵: میشل پلاتینی از فرانسه (یوونتوس)

۱۹۸۶: ایگور بلانوف از شوروی سابق (دیناموکیف)

۱۹۸۷: رود خولیت از هلند (میلان)

۱۹۸۸: مارکو فان باستن از هلند (میلان)

۱۹۸۹: مارکو فان باستن از هلند (میلان)

۱۹۹۰: لوتار ماتیوس از آلمان (اینتر ایتالیا)

۱۹۹۱: ژان پیر پاپن از فرانسه (المپیک مارسی)

۱۹۹۲: مارکو فان باستن از هلند (میلان)

۱۹۹۳: روبرتو باجو از ایتالیا (یوونتوس)

۱۹۹۴: هریستو استویچکف از بلغارستان (بارسلونا)

۱۹۹۵: ژرژ وآ از لیبریا (میلان)

۱۹۹۶: ماتیاس زامر از آلمان (بوروسیا دورتموند آلمان)

۱۹۹۷: رونالدو دلیما از برزیل (اینتر ایتالیا)

۱۹۹۸: زین‌الدین زیدان از فرانسه (یوونتوس)

۱۹۹۹: ریوالدو از برزیل (بارسلونا)

۲۰۰۰: لوئیش فیگو از پرتغال (رئال مادرید)

۲۰۰۱: مایکل اوون از انگلیس (لیورپول)

۲۰۰۲: رونالدو دلیما از برزیل (اینتر - رئال مادرید)

۲۰۰۳: پاول ندود از چک (یوونتوس)

۲۰۰۴: آندری شفچنکو از اوکراین (میلان)

۲۰۰۵: رونالدینیو از برزیل (بارسلونا)

۲۰۰۶: فابیو کاناوارو از ایتالیا (رئال‌مادرید)

۲۰۰۷: کاکا از برزیل (میلان)

۲۰۰۸: کریستیانو رونالدو از پرتغال (منچستریونایتد)

۲۰۰۹: لیونل مسی از آرژانتین (بارسلونا)

۲۰۱۰: لیونل مسی از آرژانتین (بارسلونا)

۲۰۱۱: لیونل مسی از آرژانتین (بارسلونا)

۲۰۱۲: لیونل مسی از آرژانتین (بارسلونا)

۲۰۱۳: کریستیانو رونالدو از پرتغال (رئال مادرید)

۲۰۱۴: کریستیانو رونالدو از پرتغال (رئال مادرید)

۲۰۱۵: لیونل مسی از آرژانتین (بارسلونا)

۲۰۱۶:کریستیانو رونالدو از پرتغال (رئال مادرید)

۲۰۱۷:کریستیانو رونالدو از پرتغال (رئال مادرید)

۲۰۱۸: لوکا مودریچ از کرواسی (رئال مادرید)

۲۰۱۹: لیونل مسی از آرژانتین (بارسلونا)

۲۰۲۰: به علت بیماری کرونا و برگزار نشدن مسابقات به صورت منظم انتخاب نشد.

۲۰۲۱: لیونل مسی از آرژانتین (پاری سن ژرمن)

۲۰۲۲: کر یم بن زما از فرانسه (رئال مادرید)

۲۰۲۳: لیونل مسی از آرژانتین (اینترمیامی آمریکا)

۲۰۲۴: رودریگو ارناندس از اسپانیا (منچسترسیتی)

۲۰۲۵: عثمان دمبله از فرانسه (پاری سن ژرمن)

در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ مرد سال فوتبال اروپا به صورت توام با مرد سال فیفا معرفی شد.

رکورد داران کسب جایزه مرد سال فوتبال اروپا به این شرح هستند:

* ۸ بار: لیونل مسی از آرژانتین

* ۵ بار: کریستیانو رونالدو از پرتغال

* ۳ بار: میشل پلاتینی از فرانسه، یوهان کرویف از هلند، مارکو فان باستن از هلند

* ۲ بار: فرانتس بکن باوئر از آلمان غربی، آلفردو دی استفانو از آرژانتین / اسپانیا، رونالدو دلیما از برزیل، کارل هاینتس رومینیگه از آلمان غربی، کوین کیگان از انگلیس

- تیم‌های بارسلونا و رئال مادرید با ۱۲ بار برنده شدن اول هستند و تیم‌های یوونتوس و میلان با ۸ انتخاب سوم مشترک هستند.