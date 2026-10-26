به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: در این مدت با صورت پراکنده و نقطه‌ای رگبار نسبتاً شدید باران و رعد برق همراه با طوفان تندری، تگرگ، وزش باد نسبتاً شدید گاهی به بیش از ۶۰ کیلومتر بر ساعت پیش بینی می‌شود.

مهرداد حسن زاده افزود: خیزش گرد و خاک، کاهش موقتی کیفیت هوا در برخی شهرستان‌های حاجی آباد، بشاگرد، بستک، بندرعباس، رودان، میناب، بندرخمیر، بندرلنگه، قشم و سواحل شمالی تنگه هرمز از دیگر واقع این ناپایداری جوی است.

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وی گفت: سیلابی شدن مسیل‌ها وجاری شدن روان آب، طغیان رودخانه هیا فصلی، طوفان تندری، صاعقه، کاهش موقت دید افقیو خسارت به سازه‌های کشاورزی از دیگر مخاطرات است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: توصیه می‌شود از توقف در حاشیه بستر رودخانه ها، خودداری، فعالیت‌های کوه نوردی وپرهیزاز چرای دام در مناطق مرتفع و بستر رودخانه، احتیاط در سفر‌های عصرگاهی مد نظر قرار گیرد.