رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی از اصلاح یکی از نقاط پرخطر و حادثه‌خیز محور ارتباطی ارومیه به اشنویه با استفاده از ظرفیت جایگزین‌های حبس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد علینژاد اظهار کرد: دستگاه قضایی استان در راستای کمک به امور عام المنفعه و برای اصلاح یک نقطه حادثه خیز جاده ارومیه به اشنویه که آمار تصادفات رانندگی آن بالاست با استفاده از ظرفیت احکام توبه اصلاح شد.

وی افزود: در همین راستا دادگاه صلح با صدور حکمی به ارزش چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال، زمینه تامین اعتبار برای رفع مشکل این نقطه پرخطر را فراهم کرد.

رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی ادامه داد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان نیز با تلاش مضاعف، عملیات اصلاح این نقطه حادثه‌خیز را انجام داد و یکی از بخش‌های پرخطر این محور سخت‌گذر ایمن‌سازی شد.