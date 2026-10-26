مشاور رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به اینکه رویکرد‌های پیشگیرانه در خدمات سلامت حج در امور طب سنتی باید تقویت شود، گفت: برنامه‌ریزی زودهنگام برای مواجهه با محدودیت‌های احتمالی تأمین دارو، توسعه آموزش‌های سلامت و توجه ویژه به اصلاح سبک زندگی زائران باید در اولویت باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر شمس اردکانی، مشاور رئیس جمعیت هلال‌احمر در امور طب سنتی و عضو کمیته سلامت حج تمتع، با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه ارائه خدمات سلامت به زائران اظهار کرد: برنامه‌ریزی در حوزه سلامت حج نباید صرفاً معطوف به مدیریت مشکلات پس از وقوع آنها باشد، بلکه لازم است با پیش‌بینی چالش‌های احتمالی، راهکار‌های پیشگیرانه و برنامه‌های جایگزین از پیش تدوین شود.

وی افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که آمادگی برای شرایط مختلف و پیش‌بینی سناریو‌های احتمالی می‌تواند نقش مهمی در تداوم خدمات سلامت و کاهش مشکلات درمانی زائران داشته باشد.

ضرورت پیش‌بینی راهکار‌های جایگزین برای تأمین دارو

شمس اردکانی با اشاره به احتمال بروز محدودیت در انتقال دارو به عربستان گفت: تأمین دارو از بازار کشور میزبان ممکن است هزینه‌های قابل‌توجهی به همراه داشته باشد و مدیریت مصرف و توزیع اقلام دارویی را نیز با چالش مواجه کند؛ ازاین‌رو ضروری است راهکار‌های جایگزین برای چنین شرایطی از پیش بررسی و آماده شود.

وی ادامه داد: علاوه بر محدودیت‌های احتمالی تأمین و انتقال دارو، باید برای شرایطی مانند کاهش دسترسی به امکانات درمانی و محدودیت حضور نیرو‌های پزشکی و پرستاری نیز برنامه‌ریزی عملیاتی صورت گیرد تا در صورت بروز مشکلات پیش‌بینی‌نشده، روند ارائه خدمات سلامت به زائران با اختلال جدی مواجه نشود.

بررسی علمی ظرفیت پروبیوتیک‌ها در ارتقای سلامت زائران

عضو کمیته سلامت حج تمتع در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های احتمالی استفاده از پروبیوتیک‌ها در پیشگیری یا کاهش برخی مشکلات شایع سلامت در ایام حج، از جمله عفونت‌های تنفسی، بر ضرورت بررسی علمی این موضوع تأکید کرد.

وی گفت: بهره‌گیری از روش‌های جدید در حوزه سلامت باید مبتنی بر شواهد معتبر علمی و با در نظر گرفتن اثربخشی، ایمنی و امکان اجرای آنها در شرایط حج باشد و هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه پس از بررسی‌های تخصصی انجام شود.

شمس اردکانی همچنین با اشاره به امکان مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح‌های پژوهشی مرتبط افزود: طراحی و اجرای مطالعات و کارآزمایی‌های بالینی باید با رعایت کامل اصول علمی و اخلاقی و تحت نظارت تخصصی انجام شود؛ به‌ویژه آنکه جمعیت گسترده زائران، حساسیت و اهمیت این‌گونه بررسی‌ها را افزایش می‌دهد.

اصلاح سبک زندگی و آموزش سلامت؛ راهکاری برای کاهش مراجعات درمانی

مشاور رئیس جمعیت هلال‌احمر در امور طب سنتی با تأکید بر اینکه خدمات سلامت نباید تنها به درمان بیماری‌ها محدود شود، تصریح کرد: پیشگیری، ارتقای سواد سلامت و اصلاح سبک زندگی باید به‌عنوان بخش مهمی از برنامه‌های سلامت حج مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: مرکز پزشکی حج و زیارت می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و متخصصان، برنامه‌های آموزشی هدفمندی را برای زائران طراحی و اجرا کند تا آنان پیش از اعزام و در طول مناسک حج، با اصول مراقبت از سلامت، رفتار‌های بهداشتی صحیح و راهکار‌های پیشگیری از بیماری‌ها آشنا شوند.

شمس اردکانی با اشاره به اهمیت آموزش‌های ساده و کاربردی گفت: تهیه و انتشار پیام‌های کوتاه آموزشی، ترویج رفتار‌های سالم و افزایش آگاهی زائران درباره شیوه‌های حفظ سلامت می‌تواند در کاهش بروز برخی مشکلات جسمی و مراجعات درمانی مؤثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه آموزش‌های پیشگیرانه و ترویج سبک زندگی سالم، علاوه بر کمک به حفظ سلامت زائران در ایام حج، می‌تواند آثار مثبتی بر ارتقای سلامت عمومی جامعه نیز داشته باشد.

مشاور رئیس جمعیت هلال‌احمر در امور طب سنتی در پایان تأکید کرد: برنامه‌ریزی زودهنگام، آمادگی برای شرایط احتمالی، بررسی علمی روش‌های نوین و تقویت آموزش‌های پیشگیرانه باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود تا ضمن کاهش وابستگی به مداخلات درمانی، زمینه ارتقای کیفیت خدمات سلامت و حفظ سلامت زائران حج فراهم شود.