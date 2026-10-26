مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از برگزاری بیش از ۱۰۰ برنامه فرهنگی و هنری به مناسبت هفته مازندران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نشست شورای اداری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با محوریت بزرگداشت هفته مازندران و برنامه‌ریزی برای اجرای ویژه‌برنامه‌های فرهنگی و هنری، در شهرستان نور برگزار شد.

محمد محمدی با اشاره به پیش‌بینی بیش از ۱۰۰ برنامه در این مناسبت گفت: برنامه‌های هفته مازندران از ۱۲ آبان، هم‌زمان با جشن سیزده‌تیرماه‌شو، آغاز می‌شود و تا ۲۱ آبان، سالروز تولد نیما یوشیج، شاعر بلندآوازه مازندرانی، ادامه خواهد داشت.

وی افزود: اجرای موسیقی مازندرانی در برج آزادی تهران در ۱۲ آبان و افتتاح نمایشگاه بزرگ خوش‌نویسی با حضور بیش از ۱۰۰ نفر از استادان برجسته مازندرانی و با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در فرهنگسرای نیاوران، از برنامه‌های شاخص امسال است.

محمدی ادامه داد: همایش روز علویان در روستای صالحان کجور در ۱۴ آبان، جشن فردین در روستای کندلوس در ۱۵ آبان و برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری در خانه نیما در تهران در ۱۸ آبان، از دیگر برنامه‌های این هفته است. در این برنامه، آثار خوش‌نویسی از اشعار نیما یوشیج نیز رونمایی می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با تأکید بر ضرورت پاسداشت فرهنگ بومی گفت: روز‌های ۲۳ تا ۲۵ آبان نیز جشن‌ها و برنامه‌های فرهنگی ویژه‌ای در مدارس استان با محوریت آیین‌های محلی، زبان و فرهنگ مازندرانی برگزار می‌شود تا دانش‌آموزان بیش از پیش با میراث فرهنگی و هویت بومی سرزمین خود آشنا شوند.

در ادامه این نشست، از اثر در دست نگارش شاهنامه فردوسی به خط نسخ فارسی، نوشته احمد ناطقی، خوش‌نویس پیشکسوت و ساکن منطقه شهری رستمرود نور، رونمایی شد.

ناطقی با ۵۰ سال سابقه فعالیت در هنر خوش‌نویسی، تاکنون ۶ جلد قرآن کریم و ۲ جلد گلستان سعدی را کتابت کرده و اکنون نگارش شاهنامه فردوسی را به خط نسخ فارسی دنبال می‌کند؛ اثری ارزشمند که تاکنون حدود ۲۰۰ صفحه از آن، از مجموع بیش از هزار صفحه، نوشته شده است.

این هنرمند با اشاره به علاقه دیرینه خود به هنر خوش‌نویسی گفت که نزد استادان برجسته این هنر آموزش دیده و در طول پنج دهه فعالیت، تلاش کرده است با بهره‌گیری از توانایی و تجربه خود، آثار ماندگار ادبی و دینی ایران را با خطی زیبا و هنرمندانه کتابت کند.

وی با بیان اینکه نگارش شاهنامه فردوسی به دلیل حجم گسترده و ارزش ادبی این اثر، به زمان و دقت فراوان نیاز دارد، ابراز امیدواری کرد این پروژه فرهنگی و هنری را به پایان برساند و پس از آن، نگارش دیوان حافظ را نیز در برنامه کاری خود قرار دهد.

در پایان این نشست، از رؤسا و کارمندان نمونه ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران تجلیل شد.