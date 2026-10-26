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ایستگاههای روزانه ورزش همگانی مازندران به ۲۰۰ نقطه افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رییس هیات ورزشهای همگانی مازندران از افزایش ایستگاههای روزانه ورزش همگانی با هدف تحرک بدنی آحاد مردم به خصوص میانسالان و سالمندان برای دور شدن از مرگ خبر داد و گفت: با توجه به تمایل ۷۰ درصدی مردم برای حضور در ورزش پیادروی و انجام نرمش، شمار ایستگاههای روزانه ورزش همگانی در استان به ۲۰۰ ایستگاه رسیده است.
ابوطالبی به فعالیت سامانه «ماوا» با هدف اطلاع رسانی ایستگاههای ورزش همگانی روزانه اشاره کرد و گفت: مردم با ورود به این سامانه از مکان ایستگاه زمان برگزاری ورزشهای همگانی و مربی در مناطق مختلف استان مطلع میشوند.
وی با اظهار این که تا کنون ۳۵ ایستگاه ورزش همگانی در این سامانه بارگذاری شده است، ادامه داد: ورزش همگانی در این ایستگاهها با مربیان ماهر و با نظارت هیاتهای ورزش همگانی، رایگان است.
رییس هیات ورزشهای همگانی مازندران همچنین از راه اندازی نرم افزار پیاده روی هیات ورزش همگانی مازندران خبر داد و ادامه داد: برنامه پیاده روی صبح و نشاط در طول سال و به صورت مستمر برگزار میشود تا از این طریق بخش دیگری از جامعه مازندران به سمت تحرک و فعالیت بدنی سوق پیدا کنند.
رهام ابوطالبی به اهمیت ترویج ورزش همگانی محلات به عنوان مهمترین راهکار مقابله با ابرچالش کم تحرکی در مازندران اشاره کرد و توضیح داد: ورزشهای همگانی به عنوان یکی از پایههای افزایش سلامت عمومی و نشاط اجتماعی به همکاری شهرداریها و دهیاران نیاز دارد، مقولهای که هیات ورزش همگانی مازندران همواره آماده همکاری است.
وی توسعه و گسترش سبک زندگی فعال و پویا به عنوان مهمترین رویکرد هیات ورزش همگانی مازندران اشاره کرد و گفت: فدراسیون نیز از طرح شهر فعال ورزش همگانی به صورت ویژه حمایت میکند، اکنون بهشهر به عنوان یکی از شهرهای فعال ورزش همگانی شناخته شده است، یعنی همه اماکن و امکانات ورزش همگانی این شهر بر اساس شاخصهای استاندارد ایجاد شده است.
رییس هیات ورزشهای همگانی مازندران به نتایج پژوهش در حوزه ورزش همگانی اشاره کرد و گفت: اگر ۲۰ درصد به فعالیت بدنی مردم استان در قالب پیادروی و نرمش اضافه شود، سالانه ۴۳۰ نفر از مرگ نجات مییابند.