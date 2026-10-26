به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رییس هیات ورزش‌های همگانی مازندران از افزایش ایستگاه‌های روزانه ورزش همگانی با هدف تحرک بدنی آحاد مردم به خصوص میانسالان و سالمندان برای دور شدن از مرگ خبر داد و گفت: با توجه به تمایل ۷۰ درصدی مردم برای حضور در ورزش پیادروی و انجام نرمش، شمار ایستگاه‌های روزانه ورزش همگانی در استان به ۲۰۰ ایستگاه رسیده است.

ابوطالبی به فعالیت سامانه «ماوا» با هدف اطلاع رسانی ایستگاه‌های ورزش همگانی روزانه اشاره کرد و گفت: مردم با ورود به این سامانه از مکان ایستگاه زمان برگزاری ورزش‌های همگانی و مربی در مناطق مختلف استان مطلع می‌شوند.

وی با اظهار این که تا کنون ۳۵ ایستگاه ورزش همگانی در این سامانه بارگذاری شده است، ادامه داد: ورزش همگانی در این ایستگاه‌ها با مربیان ماهر و با نظارت هیات‌های ورزش همگانی، رایگان است.

رییس هیات ورزش‌های همگانی مازندران همچنین از راه اندازی نرم افزار پیاده روی هیات ورزش همگانی مازندران خبر داد و ادامه داد: برنامه پیاده روی صبح و نشاط در طول سال و به صورت مستمر برگزار می‌شود تا از این طریق بخش دیگری از جامعه مازندران به سمت تحرک و فعالیت بدنی سوق پیدا کنند.

رهام ابوطالبی به اهمیت ترویج ورزش همگانی محلات به عنوان مهمترین راهکار مقابله با ابرچالش کم تحرکی در مازندران اشاره کرد و توضیح داد: ورزش‌های همگانی به عنوان یکی از پایه‌های افزایش سلامت عمومی و نشاط اجتماعی به همکاری شهرداری‌ها و دهیاران نیاز دارد، مقوله‌ای که هیات ورزش همگانی مازندران همواره آماده همکاری است.

وی توسعه و گسترش سبک زندگی فعال و پویا به عنوان مهمترین رویکرد هیات ورزش همگانی مازندران اشاره کرد و گفت: فدراسیون نیز از طرح شهر فعال ورزش همگانی به صورت ویژه حمایت می‌کند، اکنون بهشهر به عنوان یکی از شهر‌های فعال ورزش همگانی شناخته شده است، یعنی همه اماکن و امکانات ورزش همگانی این شهر بر اساس شاخص‌های استاندارد ایجاد شده است.

رییس هیات ورزش‌های همگانی مازندران به نتایج پژوهش در حوزه ورزش همگانی اشاره کرد و گفت: اگر ۲۰ درصد به فعالیت بدنی مردم استان در قالب پیادروی و نرمش اضافه شود، سالانه ۴۳۰ نفر از مرگ نجات می‌یابند.