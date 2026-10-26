به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار سیاوش مسلمی با اشاره به برنامه‌ریزی برای اعزام ۲۵۰ هزار دانش‌آموز به اردو‌های راهیان نور گفت: برنامه‌های امسال با تغییراتی در مسیر حرکت کاروان‌ها، بازدید از یادمان‌های دفاع مقدس و شیوه روایتگری همراه است.

وی افزود: امسال مسیر حرکت کاروان‌ها و زمان‌بندی بازدید‌ها مشخص شده است و دانش‌آموزان علاوه بر حضور در یادمان‌های دفاع مقدس، از مراکز پیشرفت کشور نیز بازدید می‌کنند تا با دستاورد‌ها و توانمندی‌های ایران آشنا شوند.

مسلمی با اشاره به انتخاب سه یادمان شلمچه، هویزه و فتح‌المبین به‌عنوان مقاصد اصلی کاروان‌ها گفت: برای این یادمان‌ها برنامه‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده و راویان ملی، روایتگر رویداد‌های دفاع مقدس برای دانش‌آموزان خواهند بود.

وی ادامه داد: در یادمان شلمچه، برنامه «روایت اقتدار» با محوریت تبیین پیشرفت‌ها و توانمندی‌های کشور برگزار می‌شود و در هویزه نیز روایتگری درباره شهدای این منطقه و شهدای دانش‌آموز در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی همچنین از آموزش حدود ۳۰۰ راوی اتوبوس در یک دوره سه‌روزه خبر داد و گفت: محتوای به‌روز برای روایتگری در طول مسیر رفت‌وبرگشت کاروان‌ها تهیه شده و کتاب ویژه راویان نیز با موضوع دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان آماده شده است.

مسلمی با اشاره به برنامه‌های ویژه برای بزرگداشت شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب و شهدای لامرد افزود: برای گرامیداشت یاد این شهدا، برنامه‌هایی در استان هرمزگان و برخی استان‌های جنوبی کشور پیش‌بینی شده است.

وی همچنین از اجرای طرح «هر مدرسه یک رسانه، هر دانش‌آموز یک راوی» خبر داد و گفت: در این طرح، دانش‌آموزان روایتگر واقعیت‌های محیط مدرسه خواهند بود و در تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای مشارکت می‌کنند.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی در ادامه به برنامه‌های روز ۱۳ آبان اشاره کرد و افزود: بسته محتوایی ویژه این روز به استان‌ها ابلاغ شده است و پویش‌های دانش‌آموزی، تهیه دست‌نوشته و پلاکارد و فعالیت‌های رسانه‌ای از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای حضور دانش‌آموزان در این مراسم است.