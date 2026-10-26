فرمانده انتظامی شهرستان رامهرمز استان خوزستان از کشف و توقیف ۲ هزار و ۵۸۰ لیتر گازوئیل قاچاق و خارج از شبکه قانونی توزیع در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ هدایت شهبازی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر بارگیری ۲ دستگاه خودروی سنگین و حمل سوخت قاچاق در محور رامهرمز به بهبهان، بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی کلانتری ۱۲ قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس پس از انجام تحقیقات تخصصی و دریافت اطمینان از وجود سوخت در خودرو‌های مذکور، پس از هماهنگی قضائی و توقیف خودروها، طی بازرسی از خودروها، ۲ هزار و ۵۸۰ لیتر گازوئیل قاچاق و خارج از شبکه قانونی توزیع را که در باک‌های یدکی به طرز ماهرانه‌ای جاسازی کرده بودند، کشف کردند.

سرهنگ شهبازی با اشاره به اینکه ارزش سوخت کشف‌شده توسط کارشناسان ۶ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه ۲ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی راهی مرجع قضایی و ۲ دستگاه خودرو روانه پارکینگ شدند.