سامانه بارشی به نسبت ضعیفی از روز پنجشنبه هفتم آبان تا اوایل هفته آینده، سبب رگبار و رعدوبرق و وزش باد متوسط تا شدید همراه با تندباد لحظه‌ای در اغلب نقاط استان خوزستان بویژه ارتفاعات خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا روز چهارشنبه با گذر موج ضعیفی، ابرناکی در اغلب نقاط استان و احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات استان دور از انتظار نیست. سپس از پنجشنبه استان بتدریج تحت تاثیر سامانه بارشی نسبتاً ضعیفی قرار می‌گیرد.

این سامانه تا اوایل هفته آینده (بویژه پنجشنبه)، سبب رگبار و رعدوبرق و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظه‌ای در اغلب نقاط استان بویژه ارتفاعات خواهد شد.

همچنین در این ایام با توجه به میزان وزش باد احتمال گردوخاک محلی و موقتی نیز در برخی نقاط بویژه مناطق غربی، جنوبی و مرکزی مورد انتظار است.

تا روز چهارشنبه تغییر محسوسی در دما مورد انتظار نیست؛ اما روز پنجشنبه کاهش ۲ تا ۵ درجه‌ای دما در اغلب نقاط استان پیش بینی می‌شود.

در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) با دمای ۳۸.۳ و ایذه با دمای ۱۲.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۳۸.۳ و کمینه دمای ۱۹.۶ درجه سانتیگراد رسیده است. "