به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی خراسان رضوی در نمایشگاه کشفیات سوخت قاچاق در جمع خبرنگاران گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، یک میلیون لیتر انواع سوخت قاچاق را کشف کردند.

به گفته سردار احمد نگهبان، در طرح یک‌ ماهه پلیس امنیت اقتصادی، ۸۰ وسیله نقلیه شامل ۱۷ کامیون تانکردار، ۲۵ وانت نیسان، ۳۱ خودرو شوتی و ۷ اتوبوس توقیف و همچنین ۶۵ مخزن انبار سوخت و بیش از هزار بشکه حاوی سوخت قاچاق شناسایی شد.

سردار نگهبان بر ادامه برخورد هدفمند پلیس با قاچاقچیان سوخت و شناسایی عوامل و محل‌ های انبار سوخت تأکید کرد.