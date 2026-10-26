نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه حج و زیارت شهرستان اشکذر، با حضور محمدحسین غلامزاده فرماندار شهرستان، حجت‌الاسلام ابوذر صانعی امام جمعه اشکذر و جمعی از مسئولان حوزه حج و زیارت استان و شهرستان در دفتر امام جمعه اشکذر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این نشست شاه‌ابراهیمی مدیرکل حج و زیارت استان یزد، سید شهاب‌الدین حسینی مدیرعامل شرکت مرکزی خدمات زیارتی استان و دهقانی مدیر دفتر حج و زیارت اشکذر، گزارشی از آخرین وضعیت فعالیت‌های این حوزه در استان و شهرستان ارائه کردند و به تشریح برخی مشکلات، موانع و مطالبات موجود پرداختند.

افزایش سهمیه شهرستان اشکذر برای اعزام به عتبات عالیات، اولویت‌بخشی به ظرفیت‌های حج و زیارت شهرستان در فرآیند اعزام زائران، بهبود امکانات و شرایط کاروان‌های اعزامی، بررسی راهکار‌های هدایت تسهیلات سفر‌های زیارتی به حوزه‌های استانی و شهرستانی، محدودیت‌های موجود در زمینه هماهنگی با آژانس‌های مسافرتی خارج از استان و فراهم‌سازی شرایط آسان‌تر و مشوق‌های لازم برای تشویق مردم به سفر‌های زیارتی، از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

در پایان، محمدحسین غلامزاده، فرماندار شهرستان اشکذر و ابوذر صانعی امام جمعه اشکذر، ضمن بررسی مسائل مطرح‌شده و تبادل نظر درباره راهکار‌های رفع موانع موجود، بر حمایت مدیریت شهرستان از تصمیمات و اقدامات مؤثر در راستای تسهیل امور، رفع مشکلات و بهبود شرایط اعزام زائران تأکید کردند.