به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سپیده وجیهی با اشاره به نقش مشارکت مردمی در حفاظت از حیات وحش گفت: توجه به محیط زیست و حیات وحش و احساس مسئولیت شهروندان در قبال گونه‌های جانوری، نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی دارد و همکاری مردم در تحویل پرندگان و جانوران وحشی به مراجع تخصصی، زمینه ساز حفاظت بهتر از این گونه‌ها است.

وی افزود: سه بهله دلیجه و یک بهله باکلان که توسط دوستداران محیط زیست به این اداره تحویل داده شده بودند، پس از بررسی‌های تخصصی و اطمینان از وضعیت سلامت و آمادگی برای بازگشت به طبیعت، توسط مأموران اجرایی در زیستگاه طبیعی رهاسازی شدند.

وجیهی با قدردانی از مسئولیت پذیری و همکاری شهروندان، خاطرنشان کرد: تحویل به موقع حیات وحش به اداره حفاظت محیط زیست، امکان بررسی وضعیت سلامت و انجام اقدامات لازم برای بازگشت ایمن آنها به طبیعت را فراهم می‌کند و گامی مؤثر در حفاظت از گونه‌های جانوری و پایداری زیستگاه‌های طبیعی به شمار می‌رود.