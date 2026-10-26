به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سردار جمال سلمانی اظهارکرد: در پی وقوع نزاع و درگیری میان تعدادی از افراد در خیابان اسماعیل‌ زاده ارومیه، موضوع به‌ صورت ویژه در دستور کار ماموران گمنام پلیس امنیت عمومی قرار گرفت و با اقدامات پلیسی، عوامل اصلی این درگیری شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد که اختلافات شخصی، علت وقوع این نزاع بوده است و پرونده متهمان برای رسیدگی قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.