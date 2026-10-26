سرویس‌های گواهی عدم سوءپیشینه و اعتبار معاملاتی هم‌اکنون به‌صورت برخط در دسترس است و سکو‌ها با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌توانند به مشتریان دارای حساب ثنا نشان اعتماد اعطا کنند.

دسترسی برخط به گواهی عدم سوءپیشینه و اعتبار معاملاتی فراهم شد

دسترسی برخط به گواهی عدم سوءپیشینه و اعتبار معاملاتی فراهم شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: سرویس‌های گواهی عدم سوءپیشینه و اعتبار معاملاتی هم‌اکنون به‌صورت برخط در دسترس است. سکو‌ها با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌توانند به مشتریان دارای حساب ثنا نشان اعتماد اعطا کنند؛ زیراکه هویت آنان از مسیر سامانه‌ای احراز شده است.

محمد کاظمی‌فرد افزود: چنین سازوکاری اعتماد را در قلب تعاملات تجاری دیجیتال می‌نشاند و از دعوا‌هایی که دیر یا زود به محاکم کشیده می‌شود، پیشگیری می‌کند.