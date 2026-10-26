وجود کرم در غذای سلف دانشجویی دانشگاه کاشان تأیید و این سلف به مدت دو هفته تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس دانشگاه کاشان گفت: پس از بررسی‌های انجام‌شده، پیمانکار مربوطه طبق ضوابط جریمه نقدی و سلف نیز به مدت دو هفته تعطیل شد.

بهزاد سلطانی، با قدردانی از اقدام دانشجو در گزارش این موضوع افزود: دانشجو ابتدا موضوع را به فرد توزیع‌کننده و سپس ناظر اطلاع داده و مسئله به مسئولان مربوطه منعکس شده است.

وی از دانشجویان خواست مشکلات و موارد مشابه را به مسئولان دانشگاه اطلاع دهند تا رسیدگی شود.