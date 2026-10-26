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مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل از امداد رسانی به آسیب دیدگان ناشی از بارندگی شدید و آب گرفتگی در شهرستانهای پارس آباد و بیله سوار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی جمعیت هلالاحمر استان اردبیل، ایرج آقایی مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان با بیان این مطلب اظهار کرد: در پی بارش شدید باران و وقوع آبگرفتگی در مناطق مختلف شهرستانهای پارسآباد و بیلهسوار، ۱۲ تیم عملیاتی هلالاحمر برای امدادرسانی به مناطق آسیبدیده اعزام شدند.
وی افزود: در شهرستان پارسآباد، ۳ تیم عملیاتی هلالاحمر در مناطق متاثر از آبگرفتگی حضور یافته و با انجام عملیات تخلیه آب از ۶ باب منزل مسکونی، به ۱۸ نفر از ساکنان آسیبدیده امدادرسانی کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اردبیل ادامه داد: همچنین در شهرستان بیلهسوار، ۹ تیم عملیاتی به مناطق حادثهدیده اعزام شدند که در نتیجه اقدامات انجامشده، آب از ۴۲ باب منزل مسکونی تخلیه و به ۱۲۶ نفر از ساکنان متاثر از حادثه خدمات امدادی ارائه شد.
وی با اشاره به تداوم عملیات امدادرسانی تصریح کرد: نیروهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر تا رفع کامل شرایط اضطراری و بازگشت وضعیت به حالت عادی در منطقه حضور داشته و خدمات لازم را به حادثهدیدگان ارائه خواهند کرد.