مدیر عامل جمعیت هلال‌ احمر استان اردبیل از امداد رسانی به آسیب‌ دیدگان ناشی از بارندگی شدید و آب‌ گرفتگی در شهرستان‌های پارس‌ آباد و بیله‌ سوار خبر داد.

امداد رسانی هلال‌ احمر اردبیل به سیل‌ زدگان پارس‌ آباد و بیله‌ سوار

امداد رسانی هلال‌ احمر اردبیل به سیل‌ زدگان پارس‌ آباد و بیله‌ سوار

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل، ایرج آقایی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان با بیان این مطلب اظهار کرد: در پی بارش شدید باران و وقوع آب‌گرفتگی در مناطق مختلف شهرستان‌های پارس‌آباد و بیله‌سوار، ۱۲ تیم عملیاتی هلال‌احمر برای امدادرسانی به مناطق آسیب‌دیده اعزام شدند.

وی افزود: در شهرستان پارس‌آباد، ۳ تیم عملیاتی هلال‌احمر در مناطق متاثر از آب‌گرفتگی حضور یافته و با انجام عملیات تخلیه آب از ۶ باب منزل مسکونی، به ۱۸ نفر از ساکنان آسیب‌دیده امدادرسانی کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل ادامه داد: همچنین در شهرستان بیله‌سوار، ۹ تیم عملیاتی به مناطق حادثه‌دیده اعزام شدند که در نتیجه اقدامات انجام‌شده، آب از ۴۲ باب منزل مسکونی تخلیه و به ۱۲۶ نفر از ساکنان متاثر از حادثه خدمات امدادی ارائه شد.

وی با اشاره به تداوم عملیات امدادرسانی تصریح کرد: نیرو‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر تا رفع کامل شرایط اضطراری و بازگشت وضعیت به حالت عادی در منطقه حضور داشته و خدمات لازم را به حادثه‌دیدگان ارائه خواهند کرد.