مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان بر تأمین و تسریع تخصیص اعتبارات و تقویت منابع مالی نهضت توسعه عدالت آموزشی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، میثم لک زایی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای اجرای نهضت در دو فاز، گفت: فاز نخست این طرح شامل احداث و تکمیل ۶ هزار و ۵۳۳ کلاس درس است که تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی رسیده و بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ کلاس درس در چارچوب این برنامه به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: استمرار روند اجرای طرح‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در نهضت توسعه عدالت آموزشی، نیازمند تأمین به‌موقع منابع مالی، پیگیری مستمر تخصیص اعتبارات و استفاده از ظرفیت‌های قانونی بودجه برای پشتیبانی از طرح‌های عمرانی آموزشی است.

مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان با اشاره به عملکرد استان در تحویل فضا‌های آموزشی گفت: سیستان و بلوچستان در بازه مهرماه ۱۴۰۴ تا مهرماه ۱۴۰۵، با تحویل یک‌هزار و ۴۱۴ کلاس درس رتبه نخست کشور را در این شاخص به دست آورده است دستاوردی که بیانگر ظرفیت اجرایی استان و ضرورت تداوم حمایت‌های اعتباری برای تکمیل طرح‌های در دست اجراست.

لک زایی در ادامه پیشنهاد افزایش اعتبارات طرح ایجاد فضا‌های آموزشی در قانون بودجه سال ۱۴۰۶ را به‌عنوان یکی از راهکار‌های تقویت روند اجرای نهضت مطرح کرد تا با پیش‌بینی منابع مالی متناسب با حجم طرح‌ها و نیاز‌های آموزشی استان امکان تسریع در تکمیل کلاس‌های درس و توسعه فضا‌های آموزشی فراهم شود.