مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی گفت: از ابتدای اجرای طرح اختصاص سهم توسعه ورزش همگانی از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده تاکنون، ۳ هزار و ۲۰۴ میلیارد ریال برای توسعه ورزش همگانی در استان توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جعفر پورمختار اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳، مبلغ ۸۱۸ میلیارد ریال، در سال گذشته، یک‌هزار و ۲۱۷ میلیارد ریال و در سال جاری نیز تا پایان شهریورماه یک‌هزار و ۱۶۹ میلیارد ریال از محل عوارض ارزش افزوده به سهم توسعه ورزش همگانی در استان اختصاص یافته است.

وی افزود: روند افزایشی این منابع در سال جاری نیز ادامه داشته و در ۶ماهه نخست امسال، سهم توسعه ورزش همگانی به یک‌هزار و ۱۶۹ میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با ۵۵۴ میلیارد ریال مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۱۱۱ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه بخشی از عوارض مالیات بر ارزش افزوده بر اساس قانون به حوزه‌های مختلف از جمله ورزش اختصاص می‌یابد، گفت: افزایش این منابع می‌تواند نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌ها، گسترش ورزش همگانی و فراهم کردن زمینه دسترسی بیشتر مردم به فعالیت‌های ورزشی داشته باشد.

پورمختار ادامه داد: توزیع این منابع طی سه سال اخیر نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی تنها یک منبع برای تأمین هزینه‌های عمومی نیست، بلکه بخشی از آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در مسیر توسعه استان و ارتقای کیفیت زندگی مردم هزینه می‌شود.

وی با اشاره به هفته تربیت بدنی و ورزش افزود: ورزش همگانی ارتباط مستقیمی با سلامت، نشاط و پویایی جامعه دارد و حمایت از این حوزه، سرمایه‌گذاری برای سلامت عمومی محسوب می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی تأکید کرد: مالیات به عنوان یکی از منابع پایدار درآمدی، پشتوانه اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در بخش‌های مختلف است و اختصاص بخشی از عوارض ارزش افزوده به ورزش، نمونه‌ای روشن از بازگشت درآمدهای مالیاتی به جامعه و بهره‌مندی مردم از آثار پرداخت مالیات است.