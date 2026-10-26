به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر ـ رویان، از رفع تصرف چهار قطعه از عرصه‌های ملی با مساحت ۱۲ هزار و ۸۰۰ مترمربع در روستا‌های خزتیره و نارنج‌بن این شهرستان خبرداد.

جواد فلاح گفت: در راستای صیانت از عرصه‌های ملی و جلوگیری از تجاوز و تصرف عرصه‌های منابع طبیعی، چهار قطعه زمین در محدوده روستا‌های "خزرتیره "و "نارنج‌بن" شناسایی و با حضور نیروگا‌های یگان حفاظت منابع طبیعی، برای آزادسازی آن اقدام شد.

وی افزود: این عملیات در اجرای تبصره ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، توسط مسئول واحد منابع طبیعی صلاح‌الدین‌کلا و با همراهی همکاران ناظر و قرقبانان منطقه انجام گرفت و در مجموع ۱۲ هزار و ۸۰۰ مترمربع از اراضی ملی از تصرف خارج و به عرصه‌های منابع طبیعی بازگردانده شد.

فلاح با تأکید بر استمرار گشت و پایش عرصه‌های ملی گفت: حفاظت از انفال و زمین‌های ملی نیازمند حضور مستمر نیرو‌های حفاظتی در عرصه است و این اداره با جدیت، ضمن رصد و شناسایی موارد تصرف، اقدامات قانونی لازم برای صیانت از منابع طبیعی را دنبال خواهد کرد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر ـ رویان، با بیان اینکه منابع طبیعی سرمایه ملی است و مردم در حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی باید مشارکت و همکاری همه جانبه داشته باشند، گفت: حفاظت از عرصه و اعیان منابع طبیعی، ذخائر جنگلی و جلوگیری از تخریب و تجاوز این مواهب الهی وظیفه‌ای همگانی است.

مازندران دارای ۲ حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری یکی در ساری مرکز این استان و دیگری نیز در نوشهر غرب مازندران است.

حوزهٔ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر با وسعتی بیش از ۶۶۰ هزار هکتار جنگل، مرتع و سواحل معادل ۲۸ درصد از مساحت مازندران را در بر دارد.

شهرستان‌های نور، نوشهر، چالوس، عباس آباد، تنکابن، رامسر و کلاردشت از نظر حوزه منابع طبیعی زیر پوشش حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر هستند.