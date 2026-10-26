معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه تأمین زمین برای توسعه سکونتگاه‌های شهری و روستایی با جدیت در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: این روند با رعایت دقیق ضوابط قانونی، حفاظت از اراضی کشاورزی و سنجش مخاطرات طبیعی دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به وظایف این معاونت در حوزه توسعه شهری و روستایی گفت: سیاست‌گذاری برای تأمین زمین مورد نیاز توسعه سکونتگاه‌ها، تهیه و تصویب طرح‌های شهری و نظارت بر انطباق این طرح‌ها با ضوابط شهرسازی و معماری از جمله وظایف این مجموعه است.

او با اشاره به تکالیف قانونی دولت در زمینه تأمین زمین اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور در دستور کار قرار دارد و این موضوع شهرها و روستاها را در بر می‌گیرد. توسعه سکونتگاه‌ها نیز صرفاً به الحاق زمین به محدوده شهرها محدود نیست و ایجاد شهرهای جدید، شهرک‌ها و سایر شیوه‌های توسعه سکونتگاهی را شامل می‌شود.

کاظمیان با تأکید بر ضرورت رعایت ملاحظات قانونی و فنی در تأمین زمین تصریح کرد: حفاظت از اراضی کشاورزی، پرهیز از ایجاد سکونتگاه در مناطق دارای مخاطرات طبیعی و اولویت‌بخشی به شهرهای کوچک و میانی و شهرهای مرزی از جمله مواردی است که باید در فرآیند تأمین زمین مورد توجه قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: تأمین زمین باید متناسب با نیازهای توسعه شهری و روستایی انجام شود و در کنار کمیت، کیفیت و قابلیت آماده‌سازی زمین‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد تا زمینه تحقق اهداف توسعه شهری و تولید مسکن فراهم شود.

او همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین زمین گفت: این اقدامات در چارچوب قوانین و مصوبات مربوطه و با هدف فراهم‌کردن زمینه توسعه سکونتگاه‌ها و اجرای طرح‌های مسکن دنبال می‌شود.

کاظمیان در ادامه، تهیه و بررسی طرح‌های شهری را از دیگر وظایف مجموعه شهرسازی و معماری برشمرد و گفت: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به‌صورت منظم تشکیل جلسه می‌دهد و بررسی و تصویب طرح‌های مرتبط با توسعه شهری و معماری کشور را دنبال می‌کند.