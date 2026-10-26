نگاهی به برنامه‌های رادیو و تلویزیون در خبر‌های رسانه

نگاهی به برنامه‌های رادیو و تلویزیون در خبر‌های رسانه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، تحلیل، بررسی و پخش موسیقی ایرانی به همراه ارائه اخبار تازه‌ترین رویداد‌های موسیقی ایران موضوع این برنامه است.

یک پرونده جنایی درباره یک ناپدیدشدن مرموز و راز‌هایی که قرار نیست به راحتی فاش شوند.

این، قصه نمایش «پرونده بروکلین» است که هر روز ساعت ۹:۳۰ از رادیو نمایش پخش و ساعت ۲۰ بازپخش می‌شود.

فیلم «نیاز» هفتم آبان ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار پخش می‌شود.

این فیلم داستان دو پسر نوجوان است که ناگزیر از تأمین مخارج خانواده‌هایشان، برای کار در یک چاپخانه با هم رقابت می‌کنند.

«من و فرزندم» جمعه هر هفته، ساعت ۱۰:۰۰، از رادیو تهران پخش می‌شود.

بیان مسائل خانوادگی و تقویت درک متقابل نسل‌های مختلف در خانواده، موضوع این برنامه مسابقه محور است.