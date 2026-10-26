به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیامی در ستایش از لیبی و مردم این کشور در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» منتشر کرد.

ترامپ نوشت: «مردم لیبی، سربلند، مقاوم و مهمان‌نواز هستند که شایسته صلح و رفاه‌اند. ایالات متحده و لیبی در مبارزه با تروریسم، مشارکتی مستحکم و پایدار دارند که بر پایه موفقیت تاریخی مشترکمان در شکست داعش در لیبی استوار است. ما به مردم لیبی و فداکاری‌هایی که مردم شجاع لیبی در نبرد با داعش، دشمن مشترک دو ملت ما، انجام داده‌اند، احترام می‌گذاریم؛ اما لیبی نمی‌تواند همچنان به گذرگاهی برای مهاجرت غیرقانونی تبدیل شود و این وضعیت باید همین حالا پایان یابد.

ایالات متحده همچنان قاطعانه متعهد به تقویت روابط دوجانبه خود، حمایت از وحدت دیرینه و مورد انتظار لیبی و نهاد‌های آن، و همراهی با مردم لیبی در مسیر حرکت به‌سوی برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات ملی است. مردم لیبی سال‌ها قربانی تروریسم و مداخله خارجی بوده‌اند. می‌خواهم آنها متحد شوند، حاکمیت خود را بازپس بگیرند و به آینده‌ای سرشار از صلح و رفاه که شایسته آن هستند، دست یابند! رئیس‌جمهور دونالد جی. ترامپ»

این پست در حالی منتشر می‌شود که ترامپ اخیراً در اظهاراتش ورود مهاجران از کشور‌هایی مثل لیبی را مورد انتقاد قرار داده بود و این کشور‌ها را کشور‌هایی کثیف توصیف کرده بود.