معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، از حضور بیش از ۴۷۰ خودروی کمپر با اجرای برنامه‌های فرهنگی و جشنواره‌های جانبی، فرصتی برای معرفی جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی استان و تقویت جایگاه آن در مسیر‌های گردشگری ملی و بین‌المللی در ماه جاری در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، عرب با اشاره به اهمیت این رویداد افزود: حضور این کاروان‌ها فرصتی ارزشمند برای معرفی جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی استان و ایجاد پیوند میان گردشگری، میراث فرهنگی و جوامع محلی فراهم کرده است.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: عبور گردشگران از مسیر‌های مختلف استان، از جمله بیرجند، قاین، طبس، خوسف و بشرویه، زمینه آشنایی بیشتر آنان با ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و کویری خراسان جنوبی را فراهم کرد و بازتاب این رویداد در رسانه‌های ملی و شبکه‌های اجتماعی نیز می‌تواند به افزایش شناخت عمومی از جاذبه‌های استان کمک کند.

وی معرفی ظرفیت‌های شاخص کشاورزی و طبیعی استان را از محور‌های مهم این برنامه دانست و گفت: مزارع گسترده زرشک بی‌دانه و همچنین ظرفیت‌های منطقه بشرویه برای توسعه گردشگری کویری، از جمله فرصت‌هایی هستند که می‌توانند در معرفی خراسان جنوبی به گردشگران داخلی و خارجی نقش مؤثری داشته باشند.

خراسان جنوبی با برخورداری از پهنه‌های کویری، آثار تاریخی، جاذبه‌های طبیعی، محصولات شاخص کشاورزی و تنوع فرهنگی، ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه گردشگری موضوعی، به‌ویژه گردشگری کویری و فرهنگی، دارد.