به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آئین نواختن زنگ نمادین پدافند غیرعامل صبح امروز با حضور مسئولان استانی در مدرسه استعداد‌های درخشان شهید میری برگزار شد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم در این مراسم با اشاره به ضرورت توجه به مباحث ایمنی و مقاومت در محیط‌های آموزشی اظهار کرد: در هفته پدافند غیرعامل، دانش‌آموزان باید آگاهی عمومی خود را در این حوزه ارتقا داده و مهارت‌های خودحفاظتی را افزایش دهند؛ چرا که فراگیری مهارت‌هایی مانند امداد و نجات از جمله ضروریاتی است که باید در مدارس به دانش‌آموزان آموزش داده شود.

مهدی متقیان راه‌اندازی پویش همیار پدافند را برای همگانی شدن آموزه‌ها و اطلاعات این حوزه ضروری دانست و افزود: این پویش با همکاری مدارس، دانش‌آموزان و خانواده‌ها و با هدف ارتقای معلومات و آگاهی‌های نسل جوان در ابعاد مختلف پدافند غیرعامل، به‌صورت آزمایشی در این مدرسه و استان قم کلید می‌خورد.

وی با اشاره به حربه‌های دشمن در عرصه‌های نوین تصریح کرد: موضوع دفاع و پدافند در بخش سایبری، مقابله با شایعات و پدافند شناختی از برنامه‌های جدی دشمن است و افزایش اطلاعات دانش‌آموزان در این بخش می‌تواند در جامعه راهگشا باشد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم در پایان صرفه‌جویی در بخش انرژی را از دیگر نیاز‌های کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: با همراهی و کمک مردم، کشور در بخش انرژی بی‌نیاز شده و بهانه‌ای برای سوءاستفاده به دشمن داده نشد تا دشمن به اهداف خود دست نیابد.