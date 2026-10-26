به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نایب‌رئیس شورای سیاست‌گذاری و رئیس ستاد برگزاری دومین جشنواره ملی دوسالانه فرهنگی هنری «سیمرغ ایران» گفت: با توجه به درخواست شرکت‌کنندگان و استقبال صورت‌گرفته از جشنواره، تمدید مهلت ارسال آثار در شورای سیاست‌گذاری طرح شد و با تصویب این شورا، مهلت ارسال اثر تا ۲۰ آبان‌ ۱۴۰۵ تمدید شد.

محمد محمدی افزود: این تصمیم با هدف فراهم‌کردن فرصت بیشتر برای هنرمندان و علاقه‌مندان سراسر کشور اتخاذ شده است تا متقاضیان بتوانند با آمادگی بیشتر، آثار خود را در رشته‌های مختلف جشنواره ارائه کنند.

محمدی با اشاره به گستره موضوعی و هنری این رویداد ملی گفت: دومین جشنواره ملی دوسالانه فرهنگی هنری «سیمرغ ایران» در دو گروه سنی نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال و جوانان ۱۹ تا ۳۵ سال برگزار می‌شود و رشته‌هایی همچون عکاسی، طراحی، نقاشی، خوشنویسی، گرافیک، پوستر، طراحی لوگو، تایپوگرافی، فیلم‌نامه کوتاه و داستان کوتاه را دربرمی‌گیرد.

او ابراز داشت: موضوعات جشنواره در دو بخش اصلی تعریف شده است؛ بخش نخست با محوریت «ایران من» و موضوعاتی همچون وطن‌دوستی، آبادانی و پیشرفت ایران و بخش دوم با محوریت «مقاومت» و موضوعاتی از جمله ایثار و شهادت، جنگ تحمیلی رمضان و جلوه‌های مقاومت را شامل می‌شود.

نوجوانان و جوانان علاقه‌مند آثار خود را از طریق درگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.simorghfestival.com ارسال کنند.