ویژه نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال و جوانان ۱۹ تا ۳۵ سال؛
دومین جشنواره ملی دوسالانه فرهنگی هنری «سیمرغ ایران»
فرصت ارسال اثر به دومین جشنواره ملی دوسالانه فرهنگی هنری «سیمرغ ایران» تا ۲۰ آبان تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نایبرئیس شورای سیاستگذاری و رئیس ستاد برگزاری دومین جشنواره ملی دوسالانه فرهنگی هنری «سیمرغ ایران» گفت: با توجه به درخواست شرکتکنندگان و استقبال صورتگرفته از جشنواره، تمدید مهلت ارسال آثار در شورای سیاستگذاری طرح شد و با تصویب این شورا، مهلت ارسال اثر تا ۲۰ آبان ۱۴۰۵ تمدید شد.
محمد محمدی افزود: این تصمیم با هدف فراهمکردن فرصت بیشتر برای هنرمندان و علاقهمندان سراسر کشور اتخاذ شده است تا متقاضیان بتوانند با آمادگی بیشتر، آثار خود را در رشتههای مختلف جشنواره ارائه کنند.
محمدی با اشاره به گستره موضوعی و هنری این رویداد ملی گفت: دومین جشنواره ملی دوسالانه فرهنگی هنری «سیمرغ ایران» در دو گروه سنی نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال و جوانان ۱۹ تا ۳۵ سال برگزار میشود و رشتههایی همچون عکاسی، طراحی، نقاشی، خوشنویسی، گرافیک، پوستر، طراحی لوگو، تایپوگرافی، فیلمنامه کوتاه و داستان کوتاه را دربرمیگیرد.
او ابراز داشت: موضوعات جشنواره در دو بخش اصلی تعریف شده است؛ بخش نخست با محوریت «ایران من» و موضوعاتی همچون وطندوستی، آبادانی و پیشرفت ایران و بخش دوم با محوریت «مقاومت» و موضوعاتی از جمله ایثار و شهادت، جنگ تحمیلی رمضان و جلوههای مقاومت را شامل میشود.
نوجوانان و جوانان علاقهمند آثار خود را از طریق درگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.simorghfestival.com ارسال کنند.