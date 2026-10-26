به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار محمدعلی نوری نژاد رئیس قرارگاه مبارزه با سرقت فراجا در هفتمین قرارگاه مقابله با سرقت در غرب استان تهران، اظهار داشت: اولویت اصلی پلیس، پیشگیری از وقوع سرقت با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات بوده و این امر موجب ارتقای جایگاه پلیس بین شهروندان خواهد شد.

این مقام ارشد انتظامی استفاده از سامانه‌ها هوشمند و ابزار‌های بروز را در پیشگیری و پیگیری انواع سرقت مهم دانست و تصریح کرد: تمرکز بر تقویت درون سازمانی با استفاده از آموزش و حرفه‌ای گرایی و بیان موضوع پیشگیری از سرقت در جامعه و مسئول سازی مردم و سازمان‌ها نسبت به اموال و دارائی خود با استفاده از ظرفیت رسانه برای جلب مشارکت عمومی بدون شک بازوی قدرتمند برای پلیس در برقراری نظم و امنیت و مبارزه با سرقت خواهد بود.

رئیس قرارگاه مبارزه با سرقت فراجا هم افزایی پلیس‌های تخصصی و معاونت‌های ستادی در مقابله با سرقت را ضروری دانست و اظهار داشت: اجرای دقیق طرح کنترل سارقان سابقه دار توسط پلیس، تاثیر بسیار خوبی در کاهش سرقت داشته و این فعالیت در بحث مدیریت سارقان سابقه دار به صورت مستمر و جدی تداوم خواهد داشت.

سردار نوری نژاد در پایان با قدردانی از سردار محمدرضا علیزاده و کارکنان تحت امر خود در کاهش ۱۰درصدی وقوع سرقت در غرب استان تهران، خاطرنشان کرد: با هدف گذاری، برنامه ریزی، هوشمند سازی و نظارت دقیق و تعاملی سازنده با سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های مردمی از یک سو و تقاضا از مردم برای توجه به توصیه‌های پلیس از سوی دیگر، موجب کاهش سرقت به خصوص در غرب استان تهران شد.