به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا روز چهارشنبه با گذر موج ضعیفی، ابرناکی در اغلب نقاط استان و احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات استان دور از انتظار نیست، سپس از پنجشنبه استان به تدریج تحت تاثیر سامانه بارشی نسبتاً ضعیفی قرار می‌گیرد که تا اوایل هفته آینده (بویژه پنجشنبه)، سبب رگبار و رعدوبرق و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظه‌ای در اغلب نقاط استان به ویژه ارتفاعات خواهد شد.

وی افزود: همچنین در این ایام با توجه به میزان وزش باد احتمال گردوخاک محلی و موقتی نیز در برخی نقاط به ویژه مناطق غربی، جنوبی و مرکزی مورد انتظار است.

سبزه زاری تصریح کرد: تا روز چهارشنبه تغییر محسوسی در دما مورد انتظار نیست؛ اما روز پنجشنبه کاهش ۲ تا ۵ درجه‌ای دما در اغلب نقاط استان پیش بینی می‌شود.

به گفته مدیر کل هواشناسی خوزستان؛ در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) با دمای ۳۸.۳ و ایذه با دمای ۱۲.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۳۸.۳ و کمینه دمای ۱۹.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.