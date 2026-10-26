تیم‌های جودوی دختران و پسران ایران در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان برای حضور در رقابت‌های کاپ آسیای اردن راهی این مسابقات شدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های جودوی دختران و پسران ایران در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان امروز دوشنبه چهارم آبان از طریق نجف عازم بغداد می‌شوند و سپس به اردن سفر خواهند کرد تا در رقابت‌های کاپ آسیا به مصاف حریفان خود بروند.

این رقابت‌ها در رده سنی بزرگسالان ۲۲ کشور با حضور ۱۶۴ جودوکار برگزار می‌شود، همچنین در بخش جوانان ۱۹ کشور و ۱۴۰ جودوکار حضور دارند.

در بخش پسران ابوالفضل محمودی در وزن منهای ۶۶ کیلوگرم، ابوالفضل بهرآبادی در وزن منهای ۷۳ کیلوگرم، الیاس پرهیزگار در وزن منهای۸۱ کیلوگرم، امیرعباس چوپان در وزن منهای ۹۰ کیلوگرم، محمدحسین یاقوتی و امیرحسین شهیدی در وزن منهای ۱۰۰ کیلوگرم و امیرعباس موحد در وزن به اضافه ۱۰۰ کیلوگرم نمایندگان ایران در این رقابت‌ها هستند.

هدایت تیم پسران برعهده رشاد ممدف به عنوان سرمربی و ایوب رستمی به عنوان مربی است.

در بخش دختران نیز سمیرا خاک‌خواه در وزن منهای ۵۷ کیلوگرم، مهشید صفری در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم، مریم بربط در وزن منهای ۷۸ کیلوگرم و راحیل مرادی در وزن به اضافه ۷۸ کیلوگرم به روی تاتامی می‌روند.

معصومه جعفری به‌عنوان سرمربی هدایت تیم دختران را برعهده دارد.

در رده سنی جوانان سمیرا خاک‌خواه، مهشید صفری، ابوالفضل بهرآبادی و امیرحسین شهیدی جودوکا‌های حاضر در این رقابت‌ها هستند که در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان به مصاف حریفان خود خواهند رفت.

بر اساس برنامه اعلام‌شده وزن کشی رقابت‌ها فردا سه‌شنبه پنجم آبان برگزار می‌شود و مسابقات به صورت رسمی از چهارشنبه ششم آبان آغاز خواهد شد.