تولید مصالح ساختمانی در نمین اردبیل

یک واحد صنعتیِ تولید مصالح ساختمانی در شهرستان نمین، با بیش از ۲۵ سال سابقه ی فعالیت با بهره‌گیری از سه خط تولید تمام‌اتوماتیک و رباتیک، انواع محصولات آجری و سفالی را تولید می‌کند.