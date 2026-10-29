یک واحد صنعتیِ تولید مصالح ساختمانی در شهرستان نمین، با بیش از ۲۵ سال سابقه ی فعالیت با بهرهگیری از سه خط تولید تماماتوماتیک و رباتیک، انواع محصولات آجری و سفالی را تولید میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل یک واحد صنعتیِ تولید مصالح ساختمانی در شهرستان نمین، با بیش از ۲۵ سال سابقه ی فعالیت و سرمایهگذاریِ بیش از ۱۵ همت، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۲۰۰ نفر را فراهم کرده است.
این مجموعه با بهرهگیری از سه خط تولید تماماتوماتیک و رباتیک، انواع محصولات آجری و سفالی را تولید میکند.